Piyasada Kasım canlılığı! İndirim kampanyalarının başlaması alışverişi canlandırdı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hazır giyimde yeni ürünler piyasaya çıkartılırken, Kasım ayı ile başlatılan indirim kampanyaları da piyasayı canlandırdı. Başta hazır giyim, elektronik ve hediyelik eşya sektörleri olmak üzere birçok sektörde başlatılan kampanyalar ile fiyatlarda yüzde 50-60'a varan oranlarda indirimler yapıldı. Fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşlar, indirimli ürünlere rağbet gösterirken, cirolar da yüzde 40'a varan oranda arttı.
HAREKET ARTTI
Sadece cadde ve AVM mağazaları değil, e-ticaret sitelerinde de hareketlilik yaşandı. Özellikle elektronik ürünler başta olmak üzere tekstil ve hediyelik eşya, beyaz eşya gibi sektörler online satış kanallarıyla ürünlerini piyasaya sürdü. Taksit ve kredi imkanları da sunuldu. E-ticaretteki indirimlerden faydalanan vatandaşlar, Kasım ayı boyunca alışverişi canlandırdı.
BİLGİLERİ KORUYUN
Uzmanlar, alışveriş sırasında özellikle indirim oranlarına dikkat edilmesini ve internetten alışveriş yaparken tüketicilerin kredi kartı gibi kişisel bilgilerini koruma altına almalarını tavsiye ediyor. E-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken doğru sitenin açıldığından emin olmak önem kazanıyor.
BUNLARA DİKKAT!
Alışverış öncesinde satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.
Benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatı araştırılmalı.
İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sahte veya taklit bir site olabilir. Buna dikkat edin.
Sosyal medyada tavsiye edilen siteler yerine gerçek adrese gidilmeli.
İnternetten alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığının kontrolü önem taşıyor.
Ödeme yapmadan önce, yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu araştırılmalı. Satıcı bilgileri, ödenecek toplam tutar ve cayma hakkına ilişkin ayrıntılar öğrenilmeli.
TAKSİT İMKANI
Kampanyalar kapsamında ihtiyaçlar indirimli olarak karşılanırken, isteyenlere taksit imkanları da bulunuyor.