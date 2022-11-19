Piyasada Kasım canlılığı! İndirim kampanyalarının başlaması alışverişi canlandırdı

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hazır giyimde yeni ürünler piyasaya çıkartılırken, Kasım ayı ile başlatılan indirim kampanyaları da piyasayı canlandırdı. Başta hazır giyim, elektronik ve hediyelik eşya sektörleri olmak üzere birçok sektörde başlatılan kampanyalar ile fiyatlarda yüzde 50-60'a varan oranlarda indirimler yapıldı. Fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşlar, indirimli ürünlere rağbet gösterirken, cirolar da yüzde 40'a varan oranda arttı.



HAREKET ARTTI

Sadece cadde ve AVM mağazaları değil, e-ticaret sitelerinde de hareketlilik yaşandı. Özellikle elektronik ürünler başta olmak üzere tekstil ve hediyelik eşya, beyaz eşya gibi sektörler online satış kanallarıyla ürünlerini piyasaya sürdü. Taksit ve kredi imkanları da sunuldu. E-ticaretteki indirimlerden faydalanan vatandaşlar, Kasım ayı boyunca alışverişi canlandırdı.



BİLGİLERİ KORUYUN

Uzmanlar, alışveriş sırasında özellikle indirim oranlarına dikkat edilmesini ve internetten alışveriş yaparken tüketicilerin kredi kartı gibi kişisel bilgilerini koruma altına almalarını tavsiye ediyor. E-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken doğru sitenin açıldığından emin olmak önem kazanıyor.