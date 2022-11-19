Orman köylüsüne hibe ve faizsiz kredi! Üretim yapmak isteyen orman köylüsünün yardımına ORKÖY destekleri devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi'nce faizsiz olarak verilen 'ORKÖY' kredileri, orman köylüsünün kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Orman bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların kalkınmasını desteklemeyi amaçlayan kredilerin tutarı her yıl yeniden belirleniyor. Bu kapsamda verilen ferdi krediler 'sosyal' ve 'ekonomik' nitelikli olmak üzere ikiye ayrılırken, üst limit faaliyet alanına göre değişiyor. Vade de proje türlerine göre 3-7 yıl arasında farklılık gösteriyor. Ferdi projelere her yıl belirlenecek oranlarda hibe desteği veriliyor. 2022 yılı için hibe oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Örneğin; son dönemin gözde faaliyetlerinden biri lavanta yetiştiriciliği. ORKÖY'ün ferdi kredileri kapsamında bu alan da yer alıyor. ORKÖY Lavanta Yetiştiriciliği Projesi üretim alanı 5 dekar, kredi üst limiti de 37 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Verilen desteğin yüzde 20'si hibe olup, geri kalan tutar uzun vadede geri ödeniyor.



NELER KAPSAMDA?

Ferdi krediler kapsamındaki sosyal nitelikli krediler dam örtücülüğü malzemeleri, kat kalorifer sistemi, güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri, dış cephe mantolama vb. projeleri kapsıyor. Kredi verilen ekonomik nitelikli projeler ise şöyle: "Hayvancılık (süt ve besi sığırcılığı, süt ve besi koyunculuğu, manda yetiştiriciliği vb.), fenni arıcılık, kültür mantarcılığı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, ev hanımları için mikro kredi, seracılık, bağcılık ve meyvecilik, traktör, tambur ve motorlu testere vb. projeler."



KİMLER, NASIL ALIYOR?

Ferdi desteklerden yararlanmak için orman köylüsü olmak (orman köyü/ mahallesinde kredi tespiti tarihi itibariyle en az 1 yıl süreyle ikamet etmek), kendisi ve eşi kamuda işçi, memur, esnaf olmamak ve icralık durumda bulunmamak gerekiyor. Şehitlerin anne-baba, eşi veya çocukları ile gaziler kuraya tabi tutulmadan öncelikli olarak desteklerden yararlandırılıyor. Kredi almak isteyen kişilerin ikamet ettikleri orman köyünün bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü'ne, talep ettikleri kredi türünü belirten bir dilekçe ile e-Devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.

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