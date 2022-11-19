Organik arıcılığa destek! Dikkat 30 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor





'SAFRAN'BOLU HEDEFE ULAŞTI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranda bu yıl üretim hedefine ulaşıldı. 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için 'dünyanın en pahalı bitkisi' olarak da adından söz ettiren safrandan bu yıl 36 kilogram hasat yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Safranda Ekim ayının ilk haftasında başlayan hasadın artık sonlarına yaklaşıyoruz. 35-40 kilogram bir hedef bekliyorduk. Hedefimize ulaştık" dedi.



2.500 TL GAZ DESTEĞİ HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271.7 milyon lira verildiğini söyledi. Başvuruların sürdüğünü aktaran Yanık, "Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarı yıllık 900 ile 2 bin 500 lira arasında" ifadesini kullandı. Destekten hem faturalı hem ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini belirten Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek" dedi.



42 BİN 500 PERSONEL ALINIYOR

SAĞLIK Bakanlığı yeni personel alımları için düğmeye bastı. Alınacağı duyurulan 85 bin yeni personelin 42 bin 500'ü için süreç başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.



ARSA İÇİN 1 MİLYON 177 BİN BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi' kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Kurulun son toplantısında, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye kesilen idari para cezasının tutarı 9 milyon 403 bin lirayı geçti.

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