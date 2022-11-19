Doğal gaza Aralık'ta zam yok! Tüketim destekleri ödendi: 336 bin haneye toplam 271.7 milyon lira

Doğalgaz fiyatlarında küresel bazda anormal artışlar olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "120 dolarlardan bin metreküpü ağustos ayında 3 bin doların üzerine çıktı. Şu anda bir miktar gevşeme var, ama hala eski seviyelerine inmiş değil. Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak" diye konuştu.