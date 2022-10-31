BDDK'nın TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor

BDDK'nin, 21 Ekim'de ilave adımlar attığı firmaların Türk lirası kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, düzenleme ile kapsama giren firma sayısının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor.

Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırının 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.