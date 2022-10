Turizmde hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir | Ekonomi haberleri

KKM 1.45 TRİLYON DOLARI GEÇTİ

Geçen yıl döviz atağına karşı hayata geçirilen, piyasalarda güven ortamı sağlayan kur korumalı mevduata katılım 2.3 milyonu aştı, büyüklüğü de 1.45 trilyon dolara ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur korumalı mevduatın tabana yayıldığını ve tüm halka hitap eden bir ürün olduğunu belirterek, mevduattaki TL payının yüzde 50'ye yaklaştığını söyledi. Oktay, geçen yıl Kasım ayında 24 gün olan TL mevduatlarının ortalama vadesinin bu yılın Ağustos ayı itibarıyla 45 güne çıktığını söyledi. Bu arada Cumhurbaşkanı kararıyla KKM'de şirketlere vergi avantajında süre uzatıldı. Vergi istisnası 30 Eylül bilançosu için de uygulanacak. (Hazal ATEŞ)



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 8 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında yüzde 3 artarak 97.1 ile Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tüketici güven endeksi yüzde 5.3 artarak 76.2 ile son 1 yılın zirvesine yükseldi. Reel kesim güven endeksi yüzde 1.8 artarak 102'ye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.9 artarak 119.3 ile 4 ayın zirvesine çıktı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artarak 119.4 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.8 artarak 90.5 ile 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.



KYK BORCUNDA FAIZ SİLİNİYOR

Yeni torba yasa ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödeme yapacak. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak.







UZAKTAN ÇALIŞMA SİBER GÜVENLİK AÇIKLARINI TETİKLİYOR

CISCO tarafından Fransa, Almanya, İspanya, İsveç, Hollanda, Polonya, Suudi Arabistan ve İsviçre'nin içinde bulunduğu EMEA bölgesindeki 8 pazarda yapılan araştırma, evlerdeki rahat ortamın, kişilerin cihaz güvenliği konusunda tedbiri elden bırakmasına yol açabildiğini ortaya koydu. En küçük veri sızıntıları bile iş zinciri içinde ağır sonuçlara yol açabiliyor ve evdeki yetersiz siber güvenlik ortamı, önemli bir zaafa dönüşebiliyor. Araştırma, hibrit çalışmanın ortaya çıktığı ve siber tehditlerin yoğunlaştığı bir ortamda, evde siber güvenliğe yönelik tutumları anlamak amacıyla yapıldı. Sonuçlar, e-posta göndermek (yüzde 58), iş görüşmeleri yapmak (yüzde 48) ve belge paylaşmak (yüzde 42) gibi iş görevleri için kişisel cihazlarını sıklıkla kullanan çok sayıda çalışan olduğunu ortaya koyuyor. Kişisel cihazlarında işle ilgili hiç sohbet etmemiş veya bir iş belgesi üzerinde çalışmamış kişilerin oranı ise sadece yüzde 10.



ORTAK KULLANIM

8 binden fazla katılımcının yüzde 90'ı iki veya daha fazla bağlı cihaza sahip ve bu kişilerin yüzde 84'ü en az bir bağlı cihazı evdeki başka biriyle paylaşıyor. Kişisel cihazlarının saldırıya uğramasından endişe duyduklarını itiraf eden katılımcıların oranının yüzde 57 olması, saldırı tehdidi konusunda kaygılar olduğunu ortaya koyuyor. Ancak kaygılara ve evde paylaşımlı olarak kullanılan cihaz sayısına rağmen, her 6 katılımcıdan 1'i Wi-Fi şifresini hiç değiştirmemiş, her 5 kişiden 1'i de bir yıl veya daha uzun süredir güncellememiş. Risk yalnızca evlerle sınırlı değil. Artık pek çok insan kamusal alanlarda veya hareket halindeyken de işlerini yürütüyor. Bu da bağlantıya giden kestirme yollarla riske girmelerine yol açıyor. Nitekim katılımcıların yüzde 76'sı iş için kamusal Wi-Fi ağlarını kullandıklarını itiraf ediyor. Cisco Talos'un EMEA Başkanı Martin Lee, "Halka açık bir Wi-Fi ağında, bağlantıyı başka kimlerin paylaştığını, ağ sahibinin ağ güvenliğini için ne gibi tedbirler aldığını bilemezsiniz. Telefonun hotspot özelliğini kullanmak halka açık ağ kullanmaktan daha güvenli olacaktır. VPN kullanmak da bir diğer güvenli yol" dedi.



GENÇLERIN REFERANSI SOSYAL MEDYA

Çevrimiçi ve cihaz güvenliği davranışları hakkında nereden tavsiye aldıkları sorulduğunda, yanıtlar ağırlıklı olarak arkadaşlara ve aileye sorma (yüzde 39) veya sadece sağduyuya göre hareket etme (yüzde 35) yönündeydi. Ancak sosyal medyanın referans olarak kullanımı, genç nesiller arasında belirgin şekilde yüksek. 16-34 yaş aralığındakilerin yüzde 35'i sosyal medyayı kullanırken, daha büyük yaş grubundaki katılımcılarda bu oran çok daha düşük. Medya, uygulama tedarikçileri ve devlet yetkilileri ise referans noktaları listesinde oldukça alt sıralarda (yüzde 25'in altında) yer aldı.