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    En çok İtalyanlar geliyor! Saç ekiminde hedef 1 milyon

    Saç ekiminde ‘her şey dahil’ konsepti sayesinde talep patlaması yaşandı. Saç ekimi için Türkiye’ye gelenlerin sayısı 2022’nin ilk 6 ayında 500 bini aştı. Bu rakamın sene sonuna kadar 1 milyona çıkması bekleniyor.

    Saç ekiminde hedef 1 milyon

    Estetik, dünyada trendini yükseltiyor. Erkeklerde ise ağırlıklı olarak saç ektirme eğilimi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yoğun saç dökülmesiyle oluşan kellik görüntüsünü kapatmak isteyen birçok kişi, saç ekim merkezlerine başvuruyor. Pazarın büyümesini de tetikliyor. Market Research'ün araştırmasına göre 2021 yılında 10,2 milyar dolar değerinde olan küresel saç ekimi pazarının 2029 yılında 67,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi'nin paylaştığı verilere göre, 2022'nin ilk altı ayında saç ektirmek için ülkemize gelen kişilerin sayısının 500 bini aştığına, bu rakamın sene sonuna kadar bir milyona çıkarak rekor kırılacağına işaret ediyor.



    HİZMETTE ZİRVEDEYİZ
    Ülkemizin sağlık turizminde zirveye oynadığını söyleyen saç ekimi merkezi sahibi Ömer Uğur, "Son teknolojiyle geliştirdiğimiz tedavi yöntemlerimizin yanı sıra tüm aşamalarda yanlarında olarak konforlu bir deneyim yaratıyoruz. Bu sayede hem yurt dışından gelen hastalarda olumlu bir algı oluşturuyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi En çok İtalyanlar geliyor! Saç ekiminde hedef 1 milyon
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