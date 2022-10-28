En çok İtalyanlar geliyor! Saç ekiminde hedef 1 milyon

Estetik, dünyada trendini yükseltiyor. Erkeklerde ise ağırlıklı olarak saç ektirme eğilimi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yoğun saç dökülmesiyle oluşan kellik görüntüsünü kapatmak isteyen birçok kişi, saç ekim merkezlerine başvuruyor. Pazarın büyümesini de tetikliyor. Market Research'ün araştırmasına göre 2021 yılında 10,2 milyar dolar değerinde olan küresel saç ekimi pazarının 2029 yılında 67,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi'nin paylaştığı verilere göre, 2022'nin ilk altı ayında saç ektirmek için ülkemize gelen kişilerin sayısının 500 bini aştığına, bu rakamın sene sonuna kadar bir milyona çıkarak rekor kırılacağına işaret ediyor.