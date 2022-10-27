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    • Ekonomi
    • 27.10.2022 13:05
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    • 27.10.2022 13:07
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    THY İstanbul-Kerkük arasındaki ilk doğrudan uçuşunu yaptı!

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine sefer başlatma kararının ardından İstanbul-Kerkük arasındaki ilk doğrudan uçuş yapıldı.

    İstanbul-Kerkük arası doğrudan uçuş!

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, İstanbul-Kerkük arasındaki ilk doğrudan uçuşunu yaptı.

    TÜRK HAVA YOLLARININ YENİ ROTALARI: KERKÜK VE TÜRKMENBAŞI
    Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatma kararı almıştı.

    THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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    Haberler Ekonomi THY İstanbul-Kerkük arasındaki ilk doğrudan uçuşunu yaptı!
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