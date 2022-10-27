Birikimleri değerlendirme formülü! Kur Korumalı Mevduat ile paranız koruma altında

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat uygulaması, vatandaşın birikimlerini değerlendirmesi için önemli bir alternatif haline geldi... İşte bu sistem ile ilgili bilinmesi gerekenler...
✔ Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir?
Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekiyor.
✔ Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa tekrardan KKH kapsamında hesap açabilir mi?
Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor. KKH; farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/ TRY) de olabiliyor.
✔ Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?
Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; Kur Korumalı Hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülüyor..
✔ 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün mü?
Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabiliyor. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş gününün vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor.
✔ Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açılabilir mi?
Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmaması öngörülmüyor.
✔ Kur Korumalı Hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama var mıdır?
Bankaların faiz oranı, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamıyor. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebiliyor. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu esaslar Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanabiliyor.