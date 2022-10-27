Birikimleri değerlendirme formülü! Kur Korumalı Mevduat ile paranız koruma altında

✔ Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa tekrardan KKH kapsamında hesap açabilir mi?

Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor. KKH; farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/ TRY) de olabiliyor.



✔ Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?

Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; Kur Korumalı Hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülüyor..



✔ 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün mü?

Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabiliyor. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş gününün vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor.