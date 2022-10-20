TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? C sınıfı SUV araçlar hangileri, kaç TL? Yerli otomobil TOGG fiyat listesi nasıl, ödemelerde taksit yapılacak mı?

Bakan Varank'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle.

"TÜRKİYE'NİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ İLK YERLİ OTOMOBİLİ"

Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye'nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta TOGG'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje.

"29 EKİM'DEN İTİBAREN SERİ ÜRETİME GEÇECEK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisin açılışını gerçekleştirecek. İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz.

TOGG'UN FİYATI NE OLACAK?

Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor.

ÖDEMELERDE TAKSİT YAPILACAK MI?

Devlet bankalarımızla biz çalışmak isteriz, görüşüyoruz. Bankalar ellerini taşın altına koymak için istekli olduklarını söylüyorlar. Şu anda bu işler için erken, öncelikle ilk hedef 29 Ekim'de seri üretim bandında bu araçların indirilmesi.

C SINIFI SUV ARAÇLAR HANGİLERİ?

Bu segmentteki otomobiller ise kendi içinde hatchback, sedan, station wagon, coupe, SUV gibi farklı çeşitlere ayrılıyor. C segmenti HB araçlar arasında en çok tercih edilen modelleri şu şekilde sıralamak mümkün:

Ford Focus HB

Honda Civic HB

Seat Leon

Peugeot 308

Renault Megane

Hyundai i30

Citroen C4

Opel Astra HB

Toyota Auris

Volvo C30