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    • Ekonomi
    • 20.10.2022 12:05
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    • 20.10.2022 12:38
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    TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? C sınıfı SUV araçlar hangileri, kaç TL? Yerli otomobil TOGG fiyat listesi nasıl, ödemelerde taksit yapılacak mı?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de TOGG hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak." ifadelerine yer verdi. Peki, TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? C sınıfı SUV araçlar kaç TL? TOGG fiyat listesi nasıl, ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOGG’un fiyatı ne kadar olacak?

    Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de TOGG fiyatıyla alakalı önemli açıklamada bulundu. Peki, TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? C sınıfı SUV araçlar kaç TL? Yerli otomobil TOGG fiyat listesi nasıl, ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler!

    Bakan Varank'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle.

    "TÜRKİYE'NİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ İLK YERLİ OTOMOBİLİ"

    Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye'nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta TOGG'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje.

    "29 EKİM'DEN İTİBAREN SERİ ÜRETİME GEÇECEK"

    Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisin açılışını gerçekleştirecek. İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz.

    TOGG'UN FİYATI NE OLACAK?

    Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor.

    ÖDEMELERDE TAKSİT YAPILACAK MI?

    Devlet bankalarımızla biz çalışmak isteriz, görüşüyoruz. Bankalar ellerini taşın altına koymak için istekli olduklarını söylüyorlar. Şu anda bu işler için erken, öncelikle ilk hedef 29 Ekim'de seri üretim bandında bu araçların indirilmesi.

    C SINIFI SUV ARAÇLAR HANGİLERİ?

    Bu segmentteki otomobiller ise kendi içinde hatchback, sedan, station wagon, coupe, SUV gibi farklı çeşitlere ayrılıyor. C segmenti HB araçlar arasında en çok tercih edilen modelleri şu şekilde sıralamak mümkün:

    Ford Focus HB

    Honda Civic HB

    Seat Leon

    Peugeot 308

    Renault Megane

    Hyundai i30

    Citroen C4

    Opel Astra HB

    Toyota Auris

    Volvo C30

    C Segmenti SUV araçlar arasında 2017 yılında en çok satışı yapılan ilk 10 otomobil ise şöyle sıralanıyor:

    Dacia Duster

    Nissan Qashqai

    Volkswagen Tiguan

    Hyundai Tucson

    Toyota C-HR

    Peugeot 3008

    Renault Kadjar

    Honda CR-V

    Ford Kuga

    Kia Sportage

        C Segmenti Nedir?

        Otomobiller, müşteri gözünde kolay bir şekilde ayırt edilebilmeleri ve rahatça karşılaştırılabilmeleri için sınıflara ayrılır. Bu sınıflar ise araçların marka ve modellerine göre belirlenir. Orta sınıf otomobilleri bir araya getiren C segment çatısı altında birleşen otomobillerin özelliği 410-460 santimetre aralığında olmalarıdır. Geniş bir skalaya sahip olan bu otomobiller "orta sınıf"ta değerlendirilseler de birçok Premium model araç bu çatının altına girer. Hatchback (HB), Hatchback Premium, Sedan, Station Vagon, Coupe, Coupe Premium, Cabrolet, SUV, SUV Premium, MPV ve MPV Premium model araçlar C segmentin geniş yelpazesini oluşturur.
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        Haberler Ekonomi TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? C sınıfı SUV araçlar hangileri, kaç TL? Yerli otomobil TOGG fiyat listesi nasıl, ödemelerde taksit yapılacak mı?
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