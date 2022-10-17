4 ilde 20 milyarlık yatırım! Otomotiv, enerji, kimya alanında dev hamleler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesini önemsiyoruz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Bakan Varank, Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ile KOP-AHİKA tarafından hayata geçirilen projelerin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, tüm dünyada Türkiye yüzyılı haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını, eğitimden ulaştırmaya, sağlıktan enerjiye kadar büyük atılımlar içerisinde olduklarını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine inşa edildiğini vurgulayan Varank, salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülke üzerindeki olumsuz etkilerini, sanayide kesintisiz bir şekilde dönen çarklarla bertaraf ettiklerini dile getirdi.
Varank, Türkiye'de özel sektörün "arı" gibi çalıştığını, yatırımların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizde organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısı 343'e ulaştı. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı 5 katına çıkarak 57 bini buldu. Ancak OSB'lerdeki parseller artık sanayicimize yetmez oldu. Bu manada yeni OSB kurulumu ya da OSB'leri genişletmek için Türkiye'nin dört bir tarafında yer arayışlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 500'ü yakalamak. İki gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'de devasa sanayi yatırımlarının startını verdik. Bu kararlarla fotovoltaik güneş paneli, şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya, bulaşık makinesi kapsülü ile maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapılacak. Biz TOGG'un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken aslında bir vizyonu ortaya koymuştuk. Türkiye'nin elektrikli araç ve bataryada üretim üssü olabileceğini ilan etmiştik. İşte Japon otomotiv devi Toyota'nın, Sakarya'da yaklaşık 7 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya yatırımı Türkiye'nin hedeflerini ve vizyonunu tahkim edecek. Yatırımın sonunda yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretilecek. Bu kararda yayımlanan yatırımlardan biri de Smart Enerji 7,5 milyar liranın üzerindeki yatırımıyla yılda 2 bin megavatın üzerinde fotovoltaik güneş paneli üretecek. Bu yatırımla 2 bin 300'ün üzerinde istihdam sağlanacak."
"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BULAŞIK MAKİNELERİNDE KULLANILAN KAPSÜL DETERJAN ÜRETİLECEK"
Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle konuştu: "Bakınız hemen hemen hepimiz bulaşık makinesi kapsülü almışızdır. Bugüne kadar maalesef Türk malı bir kapsül deterjanımız yoktu, ithaldi. Bir firmamız şimdi Adana'da potansiyeli gördü inşallah orada büyük bir yatırım yapacak. Türkiye'de ilk defa bulaşık makinelerinde kullanılan kapsül deterjan üretilecek. Yatırımın sonunda yılda 2,4 milyar adet kapsül üretilecek. Yine endüstriyel olarak çok farklı alanlarda kullanılan maleik anhidrit ülkemizde üretilen bir ürün değildi. Kocaeli'de 3 milyar liranın üzerinde yatırımla yıllık 50 bin ton kapasiteli maleik anhidrit tesisinin faaliyete geçmesiyle, 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz. Bu yatırımı Tataristan'dan bir yatırımcı yapıyor. Bu manada yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgi göstermesi bakımından oldukça değerli. Milli Teknoloji Hamlesi'ni tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesini önemsiyoruz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."
Varank, Türkiye'nin ülkesine güvenen yatırımcılarıyla büyüdüğünü belirterek, her gün ülkenin dört bir tarafında açılışlardan açılışlara koştuklarını anlattı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştiren Varank, şöyle devam etti: "Bakınız, biz birileri gibi tekstil sektörüne bu işin geleceği yok diye bakmadık. Tekstil sektörü için vizyona, politikalar ortaya koymanın peşine düştük. Bakınız, bizde siyaset yapmış, şimdi de bir partinin Genel Başkanı olan Ali Babacan zamanında tekstilcileri toplayıp onlara şöyle konuşuyordu, 'Bu sektörlerde hayat yok. Sizin bu sektörlerden çıkmanız lazım.' Tersanecileri topluyordu. Onlara diyordu ki 'Artık tersanecilik alanında hayat yok. Sizin bu sektörlerden çıkmanız lazım.' Bugün Türkiye geldiği noktada dünyanın en teknolojik gemilerini üretebiliyor. Tekstil sektörümüz en fazla ticaret fazlası veren sektörümüz haline geldi. Dolayısıyla vizyoner olabilmek lazım. Geleceği doğru okumak lazım. İşte biz istihdamın dinamosu olan tekstil sektörünü de ihmal etmiyoruz."
Yüksek teknolojili sektörlere ihtimam gösterdikleri kadar, emek yoğun sektörlere de gereken desteği sağladıklarını vurgulayan Varank, tekstil sektörünün kaydettiği gelişmeyi dikkatle takip ettiklerini ifade etti.