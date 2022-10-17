4 ilde 20 milyarlık yatırım! Otomotiv, enerji, kimya alanında dev hamleler

"YENİ YATIRIM ALANLARI AÇTIK"

Sektörün cesur ve vizyoner adımlarını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Varank, "Biz birileri gibi, tekstil sektörüne bu işin geleceği yok diye bakmadık.Tekstil sektörü için de vizyoner politikalar ortaya koymanın peşine düştük. İhtisas organize sanayi bölgeleriyle tekstil ve hazır giyim firmalarına yeni yatırım alanları açtık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurduğumuz tekstilkentler vasıtasıyla firmalara yeni sahalar kazandırdık." diye konuştu.

Bakan Varank, Nevşehir'de 250 kişiye ekmek kapısı olacak Nevşehir Acıgöl Tekstilkent'in temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, yaklaşık 13 milyon lira bütçeli projenin tamamının kamu kaynakları ile karşılanacağını anlattı.

2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip, toplam 12 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek 2 binanın tekstil atölyelerine kiralanacağını dile getiren Varank, daha şimdiden 2 firma ile görüşmelere başlandığını söyledi.

"41 MİLYON LİRA BÜTÇELİ 8 PROJE İÇERİSİNDE NEVŞEHİR'İN TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Acıgöl Tekstilkent'in, faaliyete geçtiğinde istihdam problemini büyük ölçüde çözeceğine işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii biz buraya kadar sadece temel atma için gelmedik. Aynı zamanda bugün Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata geçen 8 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 41 milyon lira bütçeli 8 proje içerisinde Nevşehir'in turizm potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalar bulunuyor. Bu projeler kapsamında, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'nın merkezi Ortahisar'ın kentsel kimliğinin turizme kazandırılması için önemli çevre düzenlemeleri yapıldı. Ağırlıklı kadınların istihdam edildiği cam işleme, buklet, bez çanta ve seramik atölyeleri kuruldu, çalışanların çocukları için kreş ve oyun alanı inşa edildi. Nevşehir'in birçok ilçesine en modern kapalı sistem sulama tesisleri kazandırıldı. Şimdi buradan yakın zamanda Nevşehir'de hayata geçecek bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. KOP ve Kalkınma Ajansımızın desteklediği, jeotermal sağlık turizmine katkı sağlayacak 3,6 milyon lira bütçeli jeotermal su kaynaklarının iletim ve dağıtım hattı projesini kısa süre içerisinde Nevşehir turizmine kazandırmış olacağız. Gördüğünüz gibi biz Nevşehir'e sevgimizi imkanlarımızı seferber ederek gösteriyoruz, iş yaparak gösteriyoruz, eserler ortaya koyarak gösteriyoruz."

Varank, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla çok daha aydınlık günlere kavuşacağını belirterek, şunları kaydetti: "Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım ve hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza nasıl hizmet edelimin derdi, tasası içerisinde olalım. Her alanda Türkiye'de bir yatırım hamlesi var. Biz bunun meyvelerini inşallah önümüzdeki dönemde alacağız ama bunlar bir günde olmadı. Biz Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları Türkiye'ye kazandırmasaydık bu yatırımlar gelmezdi. Bu katma değer oluşturulmazdı. Hani zaman zaman bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki 'siz taşa toprağa yatırım yapıyorsunuz. Betona yatırım yapıyorsunuz.' Evet yapıyoruz ama biz taşa toprağa yatırım yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin ihmal edilmiş altyapılarına yatırım yapıyoruz. Keşke bizden önce bütün yolları birileri yapsaydı yollara para harcamasaydık. Köprülerimizi bizden önce birileri yapsaydı köprülere, tünellere harcamasaydık. Ben o yolu yapmazsam, köprüyü yapmazsam, limanları inşa etmezsem, ihracatçı malını nasıl gönderecek, nasıl satacak? Sırtına yükleyip mi götürecek? İşte o altyapılar ihmal edildiği için biz oralara yatırımlar yaptık. Ve şimdi o yatırımların karşılığını da almaya başladık."

Yapılan yatırımların önemine değinen Varank, bu yatırımların, Türkiye'nin büyüme rakamlarına burun kıvıranlara en net cevap olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.