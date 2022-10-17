3. faz Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? 18 Ekim aile destek ödemesi yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Ekim ayı aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Derya Yanık, katıldığı canlı yayında yardım ücretlerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Peki, Ekim ayı aile destek ödemesi yattı mı? 3. faz Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı!
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Ekim ayı için program ödemeleri bekleniyordu. Bakan Derya Yanık, katıldığı canlı yayında yardım ücretlerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. 13 Ekim günü yaptığı açılamada Bakan Derya Yanık, Ekim ayı ödemelerinin bu hafta içinde yapılacağını duyurdu.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Son düzenlemelerle birlikte aylık aile destek ödemeleri de aylık 850 ila bin 205 liraya yükseltildi. Yeni tutarlar da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacak.