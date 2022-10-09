Dar gelirliye destek paketinde NE KADAR ödenecek, yapılacak yardımlar neler? İcra takibi, engelli aylıkları, KYK borçlarının silinmesi...

KYK BORÇLARININ FAİZLERİ SİLİNİYOR

Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak. Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme. Her kim icra takibinde 2 bin TL'nin altında bir alacak varsa, bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkmış oluyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Maske ile ilgili 2.7 milyar liralık maske-sokağa çıkma yasağını ihlal cezaları vardı. Bu alacaktan vazgeçilmiş oluyor.