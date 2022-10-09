Dar gelirliye destek paketinde NE KADAR ödenecek, yapılacak yardımlar neler? İcra takibi, engelli aylıkları, KYK borçlarının silinmesi...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Torba yasa teklifi ile ilgili olarak, "KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar." dedi. Peki, Dar gelirliye destek paketi ne kadar? İşte detaylar...
DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?
-İCRA TAKİBİ
2 bin liraya kadar icra takibi olanlarla ilgili süreci kısaltıyoruz. Bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkıyor. Telekom, gsm, doğalgaz, elektrik şirketleri belediyenin su faturaları alacaklılar vazgeçtiği takdirde icra ortadan kalkıyor.
-TIP ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
Tıp fakültesinde okuyan son sınıf asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Tıp'ta okuyan öğrencilerimize 5 bin 500 liralık ücret ödemesi yapılıyor.