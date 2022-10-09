Asgari ücrete enflasyon zammı! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sevindiren açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücret ve emekli zamlarının enflasyonun altında kalmayacağını söyledi. Nebati şunları söyledi: 2002'den bu yana asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Bu yıla girerken enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi. Bu yıl sapma olduğu için memur ve emekli maaşı artırılınca, talep gelince gelenek bozuldu asgari ücrette iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu net. Dar gelirli, sabit gelirli enflasyon altında kalmadı. Önümüzdeki süreçte de enflasyon oranının altında kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı döneminde net cevap verdi. Enflasyon altında artış olmayacak. Çalışma yapılmadığı için henüz, bunlarla ilişkin çalışmalar yapılacak. Enflasyon altında olmayan çalışmalar yapılacak.
BÜTÜN DÜNYADA AYNI PROBLEM YAŞANIYOR
Enflasyon Türkiye'nin tek başına problemi değil, dünyanın problemi. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD'de enflasyon sürekli tartışılıyor. Enflasyonun sebebi ise küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş. Onlarda çift hane yeni gelirken, Türkiye'de yüzde 80'e neden gelindi. Petrol ve gaz ithalatımız var. Bunların getirdiği baskı ve makro ekonomik göstergesinin desteklemediği kurlardaki ani yükselişler. Bunu fırsat bilenler döviz kurlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatlamada davranışlar bozuldu. Bunların yanında Türkiye'deki enflasyonun üçüncü sebebi beklentilerdir. Beklentiler bozuldu. Bir tarafta salgın sonra savaş, işletmeler stoklara girdi. Fiyatlar yükselecek diye fiyatlar öne çekildi. Bunlar yüzde 83'e gelmesine neden oldu. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Önümüzdeki kış daha iyi bir kış olacak, geçen kış gibi olmayacak.