Asgari ücrete enflasyon zammı! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sevindiren açıklama





BÜTÜN DÜNYADA AYNI PROBLEM YAŞANIYOR

Enflasyon Türkiye'nin tek başına problemi değil, dünyanın problemi. Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD'de enflasyon sürekli tartışılıyor. Enflasyonun sebebi ise küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş. Onlarda çift hane yeni gelirken, Türkiye'de yüzde 80'e neden gelindi. Petrol ve gaz ithalatımız var. Bunların getirdiği baskı ve makro ekonomik göstergesinin desteklemediği kurlardaki ani yükselişler. Bunu fırsat bilenler döviz kurlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatlamada davranışlar bozuldu. Bunların yanında Türkiye'deki enflasyonun üçüncü sebebi beklentilerdir. Beklentiler bozuldu. Bir tarafta salgın sonra savaş, işletmeler stoklara girdi. Fiyatlar yükselecek diye fiyatlar öne çekildi. Bunlar yüzde 83'e gelmesine neden oldu. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Önümüzdeki kış daha iyi bir kış olacak, geçen kış gibi olmayacak.

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