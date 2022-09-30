Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan Türkiye'nin 5G'ye geçişini değerlendirdi: Acelesi olan bir konu değil l Ekonomi haberleri

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Türkiye'de 5G'ye sağlıklı geçişin hem yerlilik seviyesi hem 5G ileri teknoloji standartlarının oturmasıyla olabileceğini düşünüyoruz. Müthiş acelesi olan bir konu da değil. 5G ihtiyacı, 5G teknolojisinden ziyade frekans ihtiyacına dayanıyor. Biz 4.5G ihalesinde ihtiyacımız olan kapasiteyi doğru tespit ettik. Eğer tespitlerde sıkıntı olmuşsa, '5G ile bu açığı kapatalım' söylemleri oluyor" dedi. Turkcell olarak hem fiber konusunda hem 5G konusunda tutarlı ve istikrarlı bir iletişim ve çalışma içinde olduklarına işaret eden Erkan, ihale tarihi konusunda yetkili kurum olan bakanlığın, hangi tarihi öngörürse o karara saygı duyacaklarının altını çizdi.



DENİZBANK 25 YAŞINDA

Denizbank 25'inci kuruluş yıldönümünü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlediği özel bir gece ile kutladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre; iş, sanat ve spor dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlik, Fazıl Say'ın performansı ile başladı. Gecede, tenor Mario Frangoulis, Sertab Erener, Karsu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası misafirlere müzik ziyafeti sundu. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Biz hep yarınlarımız için çalıştık. Elbette bu süreçte bütün finans sektörü çalışanları gibi gerek küresel gerek ülkemiz içinde, sayısız krizlerle karşı karşıya kaldık. Hepsinden de güçlenerek çıktık. Ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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