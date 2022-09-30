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    Bakan Nebati Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde duyurdu: Türkiye'nin yeni ekonomi modeli bir üst seviyeye çıkacak

    Bakan Nebati, “Reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandığımız Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı’nı kuruyoruz” dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Türkiye modeli örnek olacak

    Türkiye'nin yeni ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye birilerinin dayattığı anlayışla hareket etmek zorunda değildir. Türkiye modeli örnek olacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği 'Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nin açılışında konuşan Nebati, şunları söyledi: "Yeni ekonomi politikamızın, Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçladığı aşikar. Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık enflasyon sorunu ile birlikte durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık. Enflasyon da yine ciddi bir mesele olmaya devam edecekti. Zira bugün tüm dünyanın yaşadığı enflasyon sorunu büyük ölçüde arz ve maliyet kaynaklıdır. Dolayısıyla biz tercihimizi yatırımdan, istihdamdan, üretimden ve ihracattan yana yaptık."

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    Haberler Ekonomi Bakan Nebati Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde duyurdu: Türkiye'nin yeni ekonomi modeli bir üst seviyeye çıkacak
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