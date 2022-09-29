Polise 27 bin TL! Maaş promosyonları yenilendi l Ekonomi haberleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, VakıfBank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, VakıfBank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartının getirildiği hatırlatıldı. 2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, VakıfBank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği, protokolün revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir."
ÇİFT BAŞVURU YAPAN KURAYA KATILAMAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ailelerin başvurularının iptal olmaması için uyarıda bulundu. 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca 1 adet başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecek. Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor. Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatabilecek. (Barış ŞİMŞEK)
İSTANBUL'DA 2.5 MİLYAR DOLARLIK BULUŞMA
Dünya e-ticaretinin devleri, 'e-ticaretin Davos'u olarak 9'uncu kez düzenlenen World E-Commerce Forum kapsamında İstanbul'da buluştu. İstanbul WOW Kongre Merkezi'nde kapılarını açan forum, 30 Eylül'e kadar sürecek. 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayan forum kapsamında, 150 bin B2B görüşme yapılacak. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, "150 bin B2B buluşmanın planlandığı forumda 2.5 milyar dolarlık işlem hacminin oluşmasını öngörüyoruz" dedi.
AVRUPALILAR ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ
Alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olma özelliği taşıyan ve bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleştirilen 67. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. Orta vadede 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, küresel salgın döneminde Avrupa'nın uzun yıllardır tanıdığı Türk ayakkabısını yeniden keşfettiğini kaydederek, "AYMOD'a da Avrupalı alıcıların ilgisi çok fazla" dedi.
'ENERJİ VERİMLİ SOSYAL KONUTLAR YAPACAĞIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sosyal Konut Projesi kapsamındaki konutları, sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla inşa edeceklerini söyledi. Kurum, "Biz göreve geldiğimizde şunu söyledik: Enerji performansı kötü olan binaların sayısını azaltacağız ki bu çerçevede enerji verimliliğini en üst seviyede tutacağız. Isıtmada ve soğutmada karbonsuzlaştırmaya gideceğimiz ve iklim değişikliğinin etkilerini minimuma indireceğimiz binaları tasarlamak zorundayız. Yine sanayi kuruluşları, turizm tesislerini tasarlamak zorundayız. İşte tarımda enerjimizi mümkünse eğer yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımları atmak zorundayız. Bu sayede biz de yapmış olduğumuz binalarda yüzde 30'a yakın oranlarda tasarruf elde edeceğiz" dedi. İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Kurum, sıfır atık konusunun önemine de değinerek, "Geri dönüşüm oranımız yüzde 13'ten 27'ye çıktı. Sıfır atık projemiz çerçevesinde hedefimiz, 2035 yılında yüzde 60 oranına yükseltmek" ifadesini kullandı.