Polise 27 bin TL! Maaş promosyonları yenilendi l Ekonomi haberleri

YEMEKSEPETİ ORMANLARI HEDİYE OLDU

Ofis ve saha operasyonlarından kaynaklanan karbon salımını dengeleme çalışmaları kapsamında 'Yemeksepeti Ormanları' projesini hayata geçiren Yemeksepeti, kullanıcılarının doğum günleri için isimlerine özel video kutlamalarına bu ormanları da hediye olarak ekledi. Yemeksepeti çalışanlarının katkısıyla Yemeksepeti ofisi ve Yemeksepeti Ormanları'nda gerçekleştirilen çekimlerde 750'den fazla isme özel video hazırlandı. Karbon ayak izini dengeleme çalışmalarının günümüzde tüm şirketler için öncelikli bir iş olması gerektiğini söyleyen Yemeksepeti CMO'su Okan Erol, "Yemeksepeti ailesi olarak tüm iş süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde çevre ve gelecek konusunda sorumluluk üstlenen çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerimize iş ortaklarımızı ve ekosistemimizde bulunan tüm kurumları ve bireyleri katmaya özen gösteriyoruz. 30 milyon aşkın kullanıcımızı uzun süredir doğum günlerinde isimlerine özel videolarla hatırlıyor ve yüzlerinde bir gülümseme oluşturuyorduk. Bu yıl ise doğum günü kutlama videolarımızı sürdürülebilirlik çalışmalarımızla birleştirerek, kullanıcılarımıza Yemeksepeti Ormanları üzerinden mesajlar vermeye başladık" dedi. 2020'den beri tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, İzmit Derince'de iki ormanı doğaya kazandıran Yemeksepeti, elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım daha attı. 'Yeşili Koruyalım' butonu sayesinde ise geçtiğimiz yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağlandı.



512 MİLYON DOLARLIK KREDİ

Dünya Bankası, iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512.2 milyon dolarlık krediyi onayladı. Yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlandığı belirtildi. Proje tutarının 338.5 milyon dolarının hane halklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını artıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla sağlanacağı, 173.6 milyon doların ise altyapı için kullanılacağı kaydedildi.







1500 GENÇ HKÜ ÖĞRENCİSİ OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2022-2023 EğitimÖğretim Yılı'nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri için yol haritası niteliğinde olan 'Oryantasyon 2022-Üniversite Hayatına Giriş Dersi' düzenledi. Programın açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 yılı 'Genel Memnuniyet' sonuçlarına baktığımızda; bir önceki yıla göre 199 üniversite arasından 17'inci sıradan 13'üncülüğe, 73 vakıf üniversitesi arasından da 15'inci sıradan 9'uncu sıraya yükseldik. Bu sene yine ilk 10 bin sıralamasına giren 200'e yakın, ilk 50 bin derecesine giren 300'ü aşkın öğrencimizin olduğunu görünce hem üniversitemiz adına gurur duydum hem de çalışkanlığınızla ülkemizin geleceği adına bizlere umut verdiniz" dedi.