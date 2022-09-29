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    Polise 27 bin TL! Maaş promosyonları yenilendi l Ekonomi haberleri

    Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin maaş promosyonu güncellendi. Her bir personele 3 yıl için peşin olarak 27 bin lira ödeme yapılacak... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 29 Eylül TAKVİM Gazetesi Ekonomi haberleri...

    Polise 27 bin TL

    Emniyet Genel Müdürlüğü, VakıfBank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, VakıfBank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartının getirildiği hatırlatıldı. 2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, VakıfBank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği, protokolün revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir."



    ÇİFT BAŞVURU YAPAN KURAYA KATILAMAYACAK
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ailelerin başvurularının iptal olmaması için uyarıda bulundu. 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca 1 adet başvuru yapılabileceği belirtilen açıklamada, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecek. Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor. Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatabilecek. (Barış ŞİMŞEK)

    İSTANBUL'DA 2.5 MİLYAR DOLARLIK BULUŞMA
    Dünya e-ticaretinin devleri, 'e-ticaretin Davos'u olarak 9'uncu kez düzenlenen World E-Commerce Forum kapsamında İstanbul'da buluştu. İstanbul WOW Kongre Merkezi'nde kapılarını açan forum, 30 Eylül'e kadar sürecek. 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayan forum kapsamında, 150 bin B2B görüşme yapılacak. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, "150 bin B2B buluşmanın planlandığı forumda 2.5 milyar dolarlık işlem hacminin oluşmasını öngörüyoruz" dedi.

    AVRUPALILAR ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ
    Alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olma özelliği taşıyan ve bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleştirilen 67. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. Orta vadede 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, küresel salgın döneminde Avrupa'nın uzun yıllardır tanıdığı Türk ayakkabısını yeniden keşfettiğini kaydederek, "AYMOD'a da Avrupalı alıcıların ilgisi çok fazla" dedi.



    'ENERJİ VERİMLİ SOSYAL KONUTLAR YAPACAĞIZ
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sosyal Konut Projesi kapsamındaki konutları, sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla inşa edeceklerini söyledi. Kurum, "Biz göreve geldiğimizde şunu söyledik: Enerji performansı kötü olan binaların sayısını azaltacağız ki bu çerçevede enerji verimliliğini en üst seviyede tutacağız. Isıtmada ve soğutmada karbonsuzlaştırmaya gideceğimiz ve iklim değişikliğinin etkilerini minimuma indireceğimiz binaları tasarlamak zorundayız. Yine sanayi kuruluşları, turizm tesislerini tasarlamak zorundayız. İşte tarımda enerjimizi mümkünse eğer yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımları atmak zorundayız. Bu sayede biz de yapmış olduğumuz binalarda yüzde 30'a yakın oranlarda tasarruf elde edeceğiz" dedi. İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Kurum, sıfır atık konusunun önemine de değinerek, "Geri dönüşüm oranımız yüzde 13'ten 27'ye çıktı. Sıfır atık projemiz çerçevesinde hedefimiz, 2035 yılında yüzde 60 oranına yükseltmek" ifadesini kullandı.



        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN EYLEM PLANI
        Milli Eğitim Bakanlığı, İklim Değişikliği Planı hazırladı. "Çevre Dostu 1000 Okul, sıfır atıktan yapılan kütüphane, iklim atölyeleri, iklim sözlüğü, müfredata yönelik güncelleme, güçlendirme çalışmaları ve saymakla bitmeyecek birçok faaliyet ile sürece hakimiz" diyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, yeni dönemde 'çevre ve iklim değişikliği kapsamında öğretim programlarının güncellenmesi, materyal geliştirme, farkındalık çalışmaları ve fiziki kapasitenin güçlendirilmesi' gibi konular belirlendiğini anlattı.

        YEMEKSEPETİ ORMANLARI HEDİYE OLDU
        Ofis ve saha operasyonlarından kaynaklanan karbon salımını dengeleme çalışmaları kapsamında 'Yemeksepeti Ormanları' projesini hayata geçiren Yemeksepeti, kullanıcılarının doğum günleri için isimlerine özel video kutlamalarına bu ormanları da hediye olarak ekledi. Yemeksepeti çalışanlarının katkısıyla Yemeksepeti ofisi ve Yemeksepeti Ormanları'nda gerçekleştirilen çekimlerde 750'den fazla isme özel video hazırlandı. Karbon ayak izini dengeleme çalışmalarının günümüzde tüm şirketler için öncelikli bir iş olması gerektiğini söyleyen Yemeksepeti CMO'su Okan Erol, "Yemeksepeti ailesi olarak tüm iş süreçlerimizde ve faaliyetlerimizde çevre ve gelecek konusunda sorumluluk üstlenen çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerimize iş ortaklarımızı ve ekosistemimizde bulunan tüm kurumları ve bireyleri katmaya özen gösteriyoruz. 30 milyon aşkın kullanıcımızı uzun süredir doğum günlerinde isimlerine özel videolarla hatırlıyor ve yüzlerinde bir gülümseme oluşturuyorduk. Bu yıl ise doğum günü kutlama videolarımızı sürdürülebilirlik çalışmalarımızla birleştirerek, kullanıcılarımıza Yemeksepeti Ormanları üzerinden mesajlar vermeye başladık" dedi. 2020'den beri tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, İzmit Derince'de iki ormanı doğaya kazandıran Yemeksepeti, elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım daha attı. 'Yeşili Koruyalım' butonu sayesinde ise geçtiğimiz yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağlandı.

        512 MİLYON DOLARLIK KREDİ
        Dünya Bankası, iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512.2 milyon dolarlık krediyi onayladı. Yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlandığı belirtildi. Proje tutarının 338.5 milyon dolarının hane halklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını artıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla sağlanacağı, 173.6 milyon doların ise altyapı için kullanılacağı kaydedildi.



        1500 GENÇ HKÜ ÖĞRENCİSİ OLDU
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2022-2023 EğitimÖğretim Yılı'nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri için yol haritası niteliğinde olan 'Oryantasyon 2022-Üniversite Hayatına Giriş Dersi' düzenledi. Programın açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 yılı 'Genel Memnuniyet' sonuçlarına baktığımızda; bir önceki yıla göre 199 üniversite arasından 17'inci sıradan 13'üncülüğe, 73 vakıf üniversitesi arasından da 15'inci sıradan 9'uncu sıraya yükseldik. Bu sene yine ilk 10 bin sıralamasına giren 200'e yakın, ilk 50 bin derecesine giren 300'ü aşkın öğrencimizin olduğunu görünce hem üniversitemiz adına gurur duydum hem de çalışkanlığınızla ülkemizin geleceği adına bizlere umut verdiniz" dedi.



        YOLCU SAYISI 47 MİLYONA ULAŞTI
        İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, 2022 yılında şu ana kadar İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden yolcu sayısının 47 milyona ulaştığını açıkladı. Yılın ilk 7 ayının verilerine göre, İstanbul Havalimanı 34.2 milyon yolcuyla Avrupa'nın diğer havalimanlarını geride bıraktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ve 9 aylık verileri açıklayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Son yolcu sayımız 47 milyon" notunu paylaştı.



            PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KURUYOR
            Biotrend Enerji, Türkiye'de kurmayı planladığı plastik geri dönüşüm fabrikasında Honeywell'in UpCycle Process Teknolojisi'ni kullanacağını duyurdu. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceği tesis tamamlandığında, Türkiye'de Honeywell'in UpCycle Process Teknolojisi kullanılarak ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak. Biotrend Enerji CEO'su Osman Nuri Vardı, "Biotrend Enerji'nin atık yönetimi konusundaki deneyimi Honeywell teknolojisiyle desteklenerek Biotrend Enerji'nin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunacak" şeklinde konuştu. Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran da "Honeywell'in UpCycle Process Teknolojisi, Biotrend'in küresel bir sorun olan plastik atık meselesine ilişkin Türkiye'de çalışmalar yürütmesini sağlayacak" açıklamasında bulundu.



            THY LUFT'HANS'I KORKUTTU
            Türk Hava Yolları, yurtdışında 3 ödül birden kazandı. Rakibi Lufthansa ise adeta çakıldı. Ünlü Alman Der Spiegel gazetesi şu manşeti attı: Lufthansa aşağıya kayıyor. THY ise uçuyor.

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