Polis promosyonu ne kadar oldu 2022? EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? EGM promosyon son dakika!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte polis maaş promosyonunun karara bağlandığı duyuruldu. Açıklamanın ardından EGM polis promosyonunun ne kadar olduğu ve ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, EGM promosyon son dakika duyuru geldi mi? Polis promosyonu ne kadar oldu? EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? İşte detaylar!
TEK SEFERDE PEŞİN 27.000 TL ÖDENECEK!
Vakıfbank tarafından polislere 3 yıl için tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27.000 TL ödenecek.
YENİ POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
EGM'DEN POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanııldı:
"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.
Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.