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    Markaların yeni hedefi! Şimdi moda sürdürülebilirlik...

    Şirketlerin iş ve yatırım kararlarında sürdürülebilirlik de önemli rol oynamaya başladı. İş ve üretim modelleri değişirken, tekstilde koleksiyonlar bile ‘sürdürülebilir’ olmaya başladı.

    Şimdi moda sürdürülebilirlik

    İklim değişikliği dünya üzerinde olumsuz etkilerini gösterirken; sürdürülebilirlik kavramı ülkelerin, kurumların, şirketlerin ve bireylerin gündeminde artık daha fazla yer buluyor. İş ve yatırım kararlarında ekonomik ve finansal kriterlerin yanı sıra sürdürülebilirlik kavramı, yani çevresel ve sosyal etki, risk ve fırsatların da dikkate alınması suretiyle toplumun ve gelecek kuşakların yararının gözetilmesi önemli bir rol oynamaya başladı. Markalar gündemine sürdürülebilirlik ve çevre dostu marka olma hedefini aldı. Gelecekte var olmanın, daha çevre dostu bir anlayışla mümkün olduğunun bilinci, markaların operasyonlarını ele almalarını, atıkların geri dönüşümünü, yeniden kullanımını sağlayarak, karbon ayak izini sıfırlama hedefi ile harekete geçmelerini sağladı. Bu da markaların anlamlı bir amaca yönelik olarak, içeride ve dışarıda iş yapış şekillerinde köklü değişiklik yapmalarına neden oldu.



    TASARRUF ÖN PLANDA
    Küresel değer zincirinde yer edinen 'hızlı moda' kavramı yerini yavaş ve sürdürülebilir moda kavramına bırakmaya başladı. Hem dünyada hem ülkemizde tekstil sektöründeki markalar bu kapsamda temiz ve çevreci bir üretim hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İş modelleri değişirken, üretimde daha az su kullanımı, enerji tasarrufu gibi konular öne çıkıyor. Giyim markaları koleksiyonlarında geri dönüştürülmüş materyallerden elde edilen ürünlere yer verirken, bu oranın artırılması hedefleniyor. Kıyafet üretiminde pet şişeden elde edilmiş polyesterin yanı sıra fındık kabuğundan düğme üretimi gibi pek çok örnek bulunuyor. İkinci el ürün pazarı da büyüme kaydederken, kiralama uygulamaları artıyor. Bazı markalar da yaptıkları uygulamalar ile tüketicilerden eskimiş kıyafetlerini alışverişlerde kullanabilecekleri indirimler karşılığında alıyor.

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