Beslenme Desteği nedir, kimlere verilecek? Beslenme parası nasıl alınır, başvuru şartları neler? 1800 Beslenme Desteği başvuru tarihi 2022!

3. FAZ ÇALIŞMALARI EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Asla sarsılmayacak bir gönül köprümüz var gençlerle. Tek amacımız gençlerimizin mutluluğu. Onların hem bugün hazır olması hem yarınlara hazırlığı. Onlar için yine ekip olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hizmetlerimizi ortaya koymaya, en kaliteliyi ve nitelikliyi sunma gayretimizi devam ettireceğiz. Yurtlarımıza yerleşen tüm arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Bundan sonraki süreçte yine 3. faz çalışmalarımızda Ekim ayı içinde sizlerle paylaşmak üzere teşekkür ediyorum.

Üniversite yerleşme sürecinde de tüm illerimizde bakanlık olarak standlarımız gençlerimizi karşılama konusunda gençlerimizin emirlerinde. Ben de biraz sonra onlardan birini ziyaret edeceğim. Bizimkisi sadece bir yerleştirme süreci değil, bu süreç sonrası yurtlarımızda ikinci yuva olacak bir hizmet anlayışı var. Dolu dolu bir eğitim-öğretim dönemini yurtlarımızda değerlendireceğiz. Yurt Koordinasyon Merkezimizde çalışmalarımız devam edecek.