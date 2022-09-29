2022 Yeni Aile destek paketi ne kadar oldu? Elektrik, doğalgaz, çocuk... Sosyal yardım parası YATTI mı, ne zaman yatar?

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Bu kapsamda Doğal gaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar TL'lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık" dedi.

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları Eylül ayının ilk haftası itibariyle e-devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, ''yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımıza da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.