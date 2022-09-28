SON DAKİKA: Türkiye geçen yıl 34,8 milyar dolar hizmet ihracatı yaptı

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

AB ülkelerine 2021'de yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalatta 2021'de AB ülkelerinden yapılan ithalatın 12 milyar 164 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 562 milyon dolar olduğu görüldü.

AB ülkeleri 2021'de Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri yüzde 36,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,5'i AB ülkeleri ile yapıldı.