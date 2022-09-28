28 Eylül İslam Memiş altın yorumu! Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? ATA, Gram, çeyrek yükselir mi, düşer mi? Altın ne olur?

Altın bozdurmak isteyenler veya altın satın almak isteyen vatandaşlar güncel Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını fiyatlarını merak ederek araştırıyor. Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Altında bugün son durum merak ediliyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, altın neden düşüyor, yükseliyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü, yükseldi? İşte İslam Memiş son dakika altın yorumları!
İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU!
Ünlü ekonomist İslam Memiş para piyasalarındaki son gelişmeleri yorumladı. Altının hızlı düşüşü, doların zirveyi görmesi yatırımcıları yeni yol arayışına itiyor. FED ve TCMB kararlarının ardından zorlu kış aylarının yaklaşması da piyasaların yönünü belirsizliğe itiyor. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş; dünyadaki gelişmeleri yorumladı ve piyasalarda sert bir döneme girileceğini işaret etti.
Ekim ayına yaklaşırken yatırım tercihlerini açıklayan Memiş; "Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var. Breta kaldı. Nasıl bir hazırlık yapmamız gerekiyor? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Merkez Bankası 100 baz puanlık indirim yaptı, dolarda yukarı yönlü hareketler gördük. Uluslararası piyasalardaki değer artışını da gördük. 20 yılın zirvesinde olan bir dolar endeksi var. Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum." ifadelerini kullandı.
Petrol piyasasındaki hareketleri değerlendiren ünlü finans uzmanı Memiş; "Petrol fiyatlarının gerilemesi iyi ancak dolar kuru yüksek diye pompa fiyatlarına yansımıyor. Ben gerilemenin devam edeceğini tahmin etmiyorum. Yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında yeniden 130-140 dolarları görebiliriz." dedi.