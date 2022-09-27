Betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı KAÇ TL, ne kadar? PREFABRİK EV YARDIMI başvuruları başladı mı? Başvuru formu...

Prefabril ev yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, kabinenin ardından vatandaşlara verilcek desteklere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerle birlikte, " Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, prefabrik ev yapım yardımı nasıl alınır, ev onarım desteği şartları açıklandı mı, ne kadar?" soruları merak edildi. İşte detaylar!