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    • 28.09.2022 10:01
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    Betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı KAÇ TL, ne kadar? PREFABRİK EV YARDIMI başvuruları başladı mı? Başvuru formu...

    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yardım programları kapsamında, betonarme ve prefabrik ev yapım yardımlarına da değinerek, Prefabrik ev yardımı yapılacağını duyurdu. Peki, Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, kaç TL, prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru formu var mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    PREFABRİK EV YARDIMI başvuruları başladı mı? Betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı KAÇ TL, ne kadar? Başvuru formu...

    Prefabril ev yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, kabinenin ardından vatandaşlara verilcek desteklere yönelik açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerle birlikte, " Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, prefabrik ev yapım yardımı nasıl alınır, ev onarım desteği şartları açıklandı mı, ne kadar?" soruları merak edildi. İşte detaylar!

    PREFABRİK EV YARDIMI NEDİR?

    Betonarme ve prefabrik ev yapım yardımı, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Prefabrik ev yapımı yardımı 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımı 200 bin liraya, ev onarım yardımı 75 bin liraya yükseltildi.

    PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Söz konusu yardımdan faydanlanmak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

        PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR?

        2022 yılında ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek verilir.

        PREFABRİK EV EV YAPIM YARDIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı KAÇ TL, ne kadar? PREFABRİK EV YARDIMI başvuruları başladı mı? Başvuru formu...
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