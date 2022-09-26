İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'un yılbaşından bu yana işe yerleştirdiği kişi sayısı 1 milyonu aştı. Halen de İŞKUR aracılığıyla 115 bin personel aranıyor. Açık işlerde ilk sırayı 25 bin 397 kişiyle beden işçiliği alıyor. 3 bin 664 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 315 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 752 kişiyle garson, 2 bin 550 kişiyle makineci (dikiş) takip ediyor. Özel sektör bin 677 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 608 ön muhasebeci, bin 543 konfeksiyon işçisi ve yine bin 543 ambar/depo görevlisi arıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
İşe yerleştirmelerin 97 bin 533'ü Ağustos'ta, 920 bin 51'i Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşti. İlk 8 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'satış danışmanı/ uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
İş arayanlar, açık işlere isterse en yakın İŞKUR'a giderek isterse de internet üzerinden başvuru yapabiliyor.