



10 YILA TAZMİNAT

İşinden kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar yasalarımıza göre kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnalar da var. Bunlardan biri de yaş dışındaki şartları yerine getirerek ayrılmak... Yani emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak tazminat için yeterli sayılıyor. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra emeklilik hak etme şartları farklı olduğu için, tazminat alma durumu farklı hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar en az 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş hariç emeklilik hakkını elde ediyor. Dolayısıyla bugün 3600 günü yani 10 yıllık primi olan bir çalışan eğer son işyerinde de en az 1 yıl çalışmış ise SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatını işyerinden talep edebilir ve kendi isteği ile ayrılabilir. 8 Eylül 1999 tarihi sonrasında ise emeklilik hak etme şartları değişiyor.