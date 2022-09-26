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    İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi! Halen on binlerce açık ise personel aranıyor... l Ekonomi haberleri...

    İŞKUR’un bu yıl işe yerleştirdiği kişi sayısı 1 milyonu aştı. Halen 115 bin açık işe personel aranıyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 26 Eylük TAKVİM Gazetesi Ekonomi haberleri...

    1 milyon kişiye iş

    İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'un yılbaşından bu yana işe yerleştirdiği kişi sayısı 1 milyonu aştı. Halen de İŞKUR aracılığıyla 115 bin personel aranıyor. Açık işlerde ilk sırayı 25 bin 397 kişiyle beden işçiliği alıyor. 3 bin 664 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 315 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 752 kişiyle garson, 2 bin 550 kişiyle makineci (dikiş) takip ediyor. Özel sektör bin 677 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 608 ön muhasebeci, bin 543 konfeksiyon işçisi ve yine bin 543 ambar/depo görevlisi arıyor.



    NASIL HESAPLANIYOR?
    İşe yerleştirmelerin 97 bin 533'ü Ağustos'ta, 920 bin 51'i Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşti. İlk 8 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'satış danışmanı/ uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.



    İş arayanlar, açık işlere isterse en yakın İŞKUR'a giderek isterse de internet üzerinden başvuru yapabiliyor.



        10 YILA TAZMİNAT
        İşinden kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar yasalarımıza göre kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bazı istisnalar da var. Bunlardan biri de yaş dışındaki şartları yerine getirerek ayrılmak... Yani emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak tazminat için yeterli sayılıyor. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra emeklilik hak etme şartları farklı olduğu için, tazminat alma durumu farklı hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar en az 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş hariç emeklilik hakkını elde ediyor. Dolayısıyla bugün 3600 günü yani 10 yıllık primi olan bir çalışan eğer son işyerinde de en az 1 yıl çalışmış ise SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatını işyerinden talep edebilir ve kendi isteği ile ayrılabilir. 8 Eylül 1999 tarihi sonrasında ise emeklilik hak etme şartları değişiyor.



        Yasa, tazminat alınacak halleri şöyle sıralıyor:
        İşveren tarafından sebepsiz çıkartılmak.
        İşçinin haklı fesih ile ayrılması.
        Muvazzaf askerlik sebebiyle ayrılmak.
        Emeklilik dolayısıyla ayrılmak.
        Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirip ayrılmak.
        Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi.
        İşçinin ölümü.



        3600 günü olanlar tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Ancak detaylara dikkat etmek gerekiyor.



            TAKİP GÜNÜ YAPILAN ÖDEME MASRAFTAN KURTARMAYACAK
            Yargıtay, icra takiplerine ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı. Bir kooperatif başkanı, ödenmeyen alacak sebebiyle borçlular hakkında saat 16.00 sularında icra takibi başlattı. Takipten haberdar olan davalılar, ilgili borç miktarı parayı aynı gün saat 17.11'de kooperatifin banka hesap numarasına yatırdı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, icra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödemenin takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyeceğine, takibin haklı olması sebebiyle borçlunun, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olacağına hükmetti.



            ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN ÇIĞIR AÇAN PROJELER
            Eenerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) geliştirdiği çevreci ürünler ile enerjide ve geri dönüşümde devrim yaratmaya hazırlanıyor. TEMSAN'ın geliştirdiği ürünler arasında yer alan BASTEM ile mekanik sıkışmayı gerilime dönüştüren diskler yardımıyla çok küçük miktarlarda da olsa elektrik üretiliyor. Cihazla adım başına 0,03 wat enerji sağlanıyor. Şu anda cihazın prototipi üretildi. Hedef, bu cihazı liseler, üniversiteler, millet bahçeleri ve yaya geçitlerinde kullanarak elektrik üretmek. (Barış ŞİMŞEK)

            KURYE AKADEMİSİ
            TFI TAB Gıda Yatırımları iştiraki olan ve sipariş teslimatı alanında hizmet veren Fiyuu, 'Kurye Akademisi'ni kurdu. Kuryelere bir gün teorik, bir gün pratik olmak üzere iki günlük bir eğitim programı başlatan şirket, akademideki ilk oturumunu 50 Fiyuu çalışanıyla tamamladı. Fiyuu Genel Müdürü Hakan Altınbaş, "Eğitimlerimize devam ederek, sektöre katkı sunmaya ve fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

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            Haberler Ekonomi İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi! Halen on binlerce açık ise personel aranıyor... l Ekonomi haberleri...
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