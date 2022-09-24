5 yılda TOKİ taksitinde % 82 memur maaşında % 202 artış! 1.229 TL olan taksit 5 yılda sadece bin TL arttı l Ekonomi haberleri

TOKİ'den ev alan vatandaşlar, 500 bin sosyal konut projesini hedef alan kara propagandayı çürütecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kayaşehir 18. Bölge'deki TOKİ projesinden 2017'de ev sahibi olan Mustafa Severcan, aynı yılın Mayıs ayında ilk taksitini bin 229 lira 88 kuruş olarak ödedi. 66'ncı taksitini 20 Aralık 2022'de 2 bin 235 lira 20 kuruş olarak ödeyecek olan Severcan, "Güncel yıllık enflasyon yüzde 80. TOKİ konut taksitinde 5 yıllık toplam artış ise yüzde 82. Yüksek artış olmuyor. Taksite ilk başladığımda emekli maaşımın yarısıydı. Şimdi 5'te 1'ine denk geliyor. Vatandaşlar hiçbir tedirginlik yaşamasın" dedi. 5 yılda memur maaş artışı ise yüzde 202 oldu.
ÖNEMLİ RAKAMLAR
5 yıllık memur maaş artışı: % 201.9
5 yıllık TOKİ taksit artışı: % 81.8
Taksitin emekli maaşında 2017'deki payı: % 50
Taksitin emekli maaşında 2022'deki payı: % 20
EMEKLİNİN GÖZÜ İNTİBAKTA
EYT'liler ile ilgili çalışmalar sürerken, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar da intibak beklentisi içine girdi. EYT'nin ardından 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren intibak düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000'den sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili müjde beklediklerini söyledi. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.