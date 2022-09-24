5 yılda TOKİ taksitinde % 82 memur maaşında % 202 artış! 1.229 TL olan taksit 5 yılda sadece bin TL arttı l Ekonomi haberleri





SİGORTA DAYATMASINA SON

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması amacıyla bankalar tarafından kullandırılan kredilerde tüketici lehine bazı düzenlemelere gitti. Bankalar vatandaşa sigortalı ve sigortasız karşılaştırmalı ödeme planı teklifinde bulunacak. Vatandaş cayma hakkı kullanımı için gerekli bildirimi yapmadan 14 gün içinde kredi borçlarını kapatması durumunda cayma hakkını kullanabilecek. Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı. (Rana BÜYÜKTAŞ)



KREDİ KOMİSYON ÜCRETİNE SINIR

Merkez Bankası, ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti. Kredi tahsis ücretleri kredi limitinin yüzde 0.25'ini, limit yenilemelerinde ise yenilenen limitin yüzde 0.125'ini geçemeyecek. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak.



8 AYDA 33 MİLYON TURİST AĞIRLADIK

Türkiye, 8 aylık dönemde 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108.48 artarak 29 milyon 334 bine ulaştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105.73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci, 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya ikinci, 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi. (Burcu ŞEN)

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