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    5 yılda TOKİ taksitinde % 82 memur maaşında % 202 artış! 1.229 TL olan taksit 5 yılda sadece bin TL arttı l Ekonomi haberleri

    500 bin konut yapılacak cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine karşı kara propaganda yapılıyor. Ortaya atılan iddiaları ise daha önce TOKİ'den ev sahibi olanlar çürütüyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Eylül TAKVİM Gazetesi Ekonomi haberleri...

    5 yılda TOKİ taksiti % 82 memur maaşı % 202 arttı

    TOKİ'den ev alan vatandaşlar, 500 bin sosyal konut projesini hedef alan kara propagandayı çürütecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kayaşehir 18. Bölge'deki TOKİ projesinden 2017'de ev sahibi olan Mustafa Severcan, aynı yılın Mayıs ayında ilk taksitini bin 229 lira 88 kuruş olarak ödedi. 66'ncı taksitini 20 Aralık 2022'de 2 bin 235 lira 20 kuruş olarak ödeyecek olan Severcan, "Güncel yıllık enflasyon yüzde 80. TOKİ konut taksitinde 5 yıllık toplam artış ise yüzde 82. Yüksek artış olmuyor. Taksite ilk başladığımda emekli maaşımın yarısıydı. Şimdi 5'te 1'ine denk geliyor. Vatandaşlar hiçbir tedirginlik yaşamasın" dedi. 5 yılda memur maaş artışı ise yüzde 202 oldu.



    ÖNEMLİ RAKAMLAR
    5 yıllık memur maaş artışı: % 201.9
    5 yıllık TOKİ taksit artışı: % 81.8
    Taksitin emekli maaşında 2017'deki payı: % 50
    Taksitin emekli maaşında 2022'deki payı: % 20



    EMEKLİNİN GÖZÜ İNTİBAKTA
    EYT'liler ile ilgili çalışmalar sürerken, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar da intibak beklentisi içine girdi. EYT'nin ardından 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren intibak düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000'den sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili müjde beklediklerini söyledi. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.



        İHRACAT HEDEFI TUTACAK
        Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerdeki resesyon ve belirsizliğe rağmen bu yıl için öngörülen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacaklarını söyledi. Türkiye'yi en çok ihracat yapan 10 ülke arasına sokma vizyonu ile çalışacaklarını kaydeden Gültepe, "Bu vizyon doğrultusunda, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Mevcut pazarlarımızda derinleşmek ve yeni pazarlara açılmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 27 sektörümüz için çalışma gruplarını oluşturduk" diye konuştu.



        SİGORTA DAYATMASINA SON
        Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması amacıyla bankalar tarafından kullandırılan kredilerde tüketici lehine bazı düzenlemelere gitti. Bankalar vatandaşa sigortalı ve sigortasız karşılaştırmalı ödeme planı teklifinde bulunacak. Vatandaş cayma hakkı kullanımı için gerekli bildirimi yapmadan 14 gün içinde kredi borçlarını kapatması durumunda cayma hakkını kullanabilecek. Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı. (Rana BÜYÜKTAŞ)

        KREDİ KOMİSYON ÜCRETİNE SINIR
        Merkez Bankası, ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti. Kredi tahsis ücretleri kredi limitinin yüzde 0.25'ini, limit yenilemelerinde ise yenilenen limitin yüzde 0.125'ini geçemeyecek. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak.

        8 AYDA 33 MİLYON TURİST AĞIRLADIK
        Türkiye, 8 aylık dönemde 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108.48 artarak 29 milyon 334 bine ulaştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105.73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci, 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya ikinci, 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi. (Burcu ŞEN)

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