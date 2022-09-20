TL mevduat 3.6 trilyonu aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıkmayı başardı

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dolarizasyonu azaltmak için geçen yılın son haftasında uygulamaya alınan kur korumalı mevduat ile Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi, mevduat ve kredilerde TL'nin tercih edilmesini sağladı. TL mevduatın 2 kat arttığı yılın ilk 9 ayında, döviz kredilerinde rekor azalış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, TL mevduatta sadece 13 Eylül'de tek bir günde 60 milyar liralık artış yaşandı. TL mevduatta son 1 aydaki artış ise çeyrek trilyonu geçti.
1 GÜNDE REKOR ARTIŞ
11 Ağustos'ta 3 trilyon 408 milyar lira olan TL mevduatın toplam büyüklüğü, 13 Eylül itibarıyla 3 trilyon 659 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu süreçte TL mevduatta yaşanan artış ise 251 milyar lira oldu. TL mevduat, 12 Eylül'deki 3 trilyon 599 milyar liralık büyüklüğü göre ise sadece 1 günde 60 milyar lira artarak, tarihin en büyük günlük yükselişini yakaladı. Toplam mevduatın 7 trilyon 966 milyar lira olduğu 13 Eylül itibarıyla TL mevduatın sistemdeki payı yüzde 46'ya ulaştı. Kur korumalı mevduat uygulamasının başladığı 2021 yılının son haftasından bu yana ise TL mevduatta 2 kat artış oldu. 22 Aralık 2021'de 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduatta 13 Eylül 2022 itibarıyla ulaşılan 3 trilyon 659 milyarlık seviyeye göre artış yüzde 100'e ulaştı. TL mevduatın 2021 sonunda toplam mevduattaki payı ise yüzde 37 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde döviz hesaplarının büyüklüğü ise 24 milyar 260 milyon dolar azaldı.
DÖVİZE İLGİ AZALDI
Kur korumalı mevduat uygulaması ile dövize talebin de azaldığı gözlendi. TL mevduatın çeyrek trilyon arttığı 11 Ağustos tarihinden 13 Eylül'e kadar olan dönemde döviz hesapları 4 milyar 331 milyon dolar azalarak 241.7 milyar dolardan 237.3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde bireysel döviz hesaplarında 3.2 milyar dolar, şirketlere ait hesaplarda ise 1.1 milyar dolar çözülme yaşandı.