TL mevduat 3.6 trilyonu aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıkmayı başardı





1 GÜNDE REKOR ARTIŞ

11 Ağustos'ta 3 trilyon 408 milyar lira olan TL mevduatın toplam büyüklüğü, 13 Eylül itibarıyla 3 trilyon 659 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu süreçte TL mevduatta yaşanan artış ise 251 milyar lira oldu. TL mevduat, 12 Eylül'deki 3 trilyon 599 milyar liralık büyüklüğü göre ise sadece 1 günde 60 milyar lira artarak, tarihin en büyük günlük yükselişini yakaladı. Toplam mevduatın 7 trilyon 966 milyar lira olduğu 13 Eylül itibarıyla TL mevduatın sistemdeki payı yüzde 46'ya ulaştı. Kur korumalı mevduat uygulamasının başladığı 2021 yılının son haftasından bu yana ise TL mevduatta 2 kat artış oldu. 22 Aralık 2021'de 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduatta 13 Eylül 2022 itibarıyla ulaşılan 3 trilyon 659 milyarlık seviyeye göre artış yüzde 100'e ulaştı. TL mevduatın 2021 sonunda toplam mevduattaki payı ise yüzde 37 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde döviz hesaplarının büyüklüğü ise 24 milyar 260 milyon dolar azaldı.