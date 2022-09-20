Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İlk Evim İlk İş Yerim projesine rekor başvuru | Ekonomi haberleri

    İlk Evim İlk İş Yerim projesine rekor başvuru gelirken; Bakan Kurum, ‘Bu güveni boşa çıkarmayacağız’ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Evde var rekor

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan İlk Evim İlk İş Yerim projesine rekor başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 (dün) itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız" dedi.

    KOLAY BAŞVURU
    250 bin sosyal konut için başvurular 14 Eylül tarihinden itibaren TC Kimlik Numarası'nın son rakamına göre belirlenen günlerde alınırken, dünden itibaren bu sınırlama kalktı. Şartları sağlayan vatandaşlar, artık herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet'ten gerçekleştirilebildiği gibi, projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yetkili şubelerinden de alınmaya devam ediyor.



    MESAİ ÜCRETİNE HACİZ YOK
    Bir fabrika işçisinin hem maaşına hem de fazla mesai ve resmi bayram ücretine borcundan dolayı alacaklı şirket tarafından haciz konuldu. Borçlu işçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti. Mahkemeden eli boş dönen işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay ise mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi: "Borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4'ünden fazlasının haczi mümkün değildir. Mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4'ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekmektedir."



    DÜŞÜREN YANDI!
    Apple'ın iPhone 14 modellerinin Türkiye'de ön siparişe açılmasıyla birlikte, yeni telefonların servis onarım ücretleri de belli oldu. iPhone 14'ler için servis ve onarım ücretleri 2 bin 119 liradan başlayıp, 19 bin 499 liraya kadar çıkıyor. Bu ücretlerden en düşüğü 2 bin 119 lira ile pil değişimi olurken, en yükseğini ise iPhone 14'lerin arka cam hasarı oluşturuyor. Garanti kapsamı dışındaki arka cam değişimi için açıklanan servis ücreti bedelleri, 3 bin 999 liradan başlıyor ve bu rakam iPhone 14 Pro Max modellerinde ise 19 bin 499 liraya kadar ulaşabiliyor. Kullanıcıların en çok karşılaştığı sorunların başında gelen çatlak ekran için ise servis ve onarım ücretleri 6 bin 999 ile 9 bin 999 lira arasında değişiyor.



        NET UYP AÇIĞI TEMMUZ'DA GERİLEDİ
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin Temmuz ayı sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 287.3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 504.6 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, Temmuz'da eksi 217.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2021 yılı sonunda eksi 256 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

        HAZİNE'DEN 2 İHALE
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 26 milyar 721.9 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.14 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10.3, bileşik faiz 10.56 olarak kayıtlara geçti. Nominal teklifin 15 milyar 237 milyon lirayı bulduğu ihalede, net satış 9 milyar 998.7 milyon lira oldu. İkinci ihalede 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9.78 olarak kayıtlara geçti. Nominal teklifin 3 milyar 849 milyon lirayı bulduğu ihalede, net satış 1 milyar 823.2 milyon lira oldu.

        BUGÜN DE YAPILACAK
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün de 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo
        Haberler Ekonomi İlk Evim İlk İş Yerim projesine rekor başvuru | Ekonomi haberleri
            SON DAKİKA