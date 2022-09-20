İlk Evim İlk İş Yerim projesine rekor başvuru | Ekonomi haberleri





NET UYP AÇIĞI TEMMUZ'DA GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin Temmuz ayı sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 287.3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 504.6 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, Temmuz'da eksi 217.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2021 yılı sonunda eksi 256 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.



HAZİNE'DEN 2 İHALE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 26 milyar 721.9 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.14 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10.3, bileşik faiz 10.56 olarak kayıtlara geçti. Nominal teklifin 15 milyar 237 milyon lirayı bulduğu ihalede, net satış 9 milyar 998.7 milyon lira oldu. İkinci ihalede 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9.78 olarak kayıtlara geçti. Nominal teklifin 3 milyar 849 milyon lirayı bulduğu ihalede, net satış 1 milyar 823.2 milyon lira oldu.



BUGÜN DE YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün de 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.



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