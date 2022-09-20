İlk Evim İlk İş Yerim projesine rekor başvuru | Ekonomi haberleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan İlk Evim İlk İş Yerim projesine rekor başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 (dün) itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız" dedi.
KOLAY BAŞVURU
250 bin sosyal konut için başvurular 14 Eylül tarihinden itibaren TC Kimlik Numarası'nın son rakamına göre belirlenen günlerde alınırken, dünden itibaren bu sınırlama kalktı. Şartları sağlayan vatandaşlar, artık herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet'ten gerçekleştirilebildiği gibi, projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın yetkili şubelerinden de alınmaya devam ediyor.
MESAİ ÜCRETİNE HACİZ YOK
Bir fabrika işçisinin hem maaşına hem de fazla mesai ve resmi bayram ücretine borcundan dolayı alacaklı şirket tarafından haciz konuldu. Borçlu işçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti. Mahkemeden eli boş dönen işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay ise mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi: "Borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4'ünden fazlasının haczi mümkün değildir. Mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4'ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekmektedir."
DÜŞÜREN YANDI!
Apple'ın iPhone 14 modellerinin Türkiye'de ön siparişe açılmasıyla birlikte, yeni telefonların servis onarım ücretleri de belli oldu. iPhone 14'ler için servis ve onarım ücretleri 2 bin 119 liradan başlayıp, 19 bin 499 liraya kadar çıkıyor. Bu ücretlerden en düşüğü 2 bin 119 lira ile pil değişimi olurken, en yükseğini ise iPhone 14'lerin arka cam hasarı oluşturuyor. Garanti kapsamı dışındaki arka cam değişimi için açıklanan servis ücreti bedelleri, 3 bin 999 liradan başlıyor ve bu rakam iPhone 14 Pro Max modellerinde ise 19 bin 499 liraya kadar ulaşabiliyor. Kullanıcıların en çok karşılaştığı sorunların başında gelen çatlak ekran için ise servis ve onarım ücretleri 6 bin 999 ile 9 bin 999 lira arasında değişiyor.