TOKİ’nin arsa fiyatları belli oldu! Ayda 937 liraya arsa! Konut arsasına kimler başvurabilir?

Hükümet altyapısı ve imarı tamamlanmış ev yapmaya hazır arsaları da vatandaşlara sunuyor. Toplam 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsa hazırlandı. Piyasa fiyatının altında yüzde 40 sübvansiyonla satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak. Konut arsalarıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı örnek ödeme planlarını oluşturdu.
İKİ TİP ARSA VAR
Arsa projesi iki tipten oluşuyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buradaki konut büyüklükleri 105 ila 150 metrekare arasında değişecek. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayan arsalara vatandaşlar sözleşme imzalandıktan sonra iki yıl içinde evlerini yaptırabilecek. Bakanlık ile TOKİ, vatandaşa teknik ve proje desteği de sağlayacak. Diğer arsalar ise hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak bu arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla vatandaşa sunulacak. Arsa için başvurular 10 Ekim'de başlayacak, 7 Kasım'da sona erecek.
ÖDEMELER NASIL?
Sabah'ta yer alan habere göre, Bakanlık konut arsalarıyla ilgili örnek ödeme planlarını belirledi. Örneğin, Ankara-Gölbaşı'nda 350 metrekarelik müstakil arsa 280 bin TL'den satılacak.