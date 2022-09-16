TOKİ’nin arsa fiyatları belli oldu! Ayda 937 liraya arsa! Konut arsasına kimler başvurabilir?





ARSAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. vatandaşı olan, yoksul ve dar gelirli aileler arsa projesine de başvurabilir. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olması gerekiyor. Arsa için başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi.