Bugün Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? 15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: e-Devlet ödeme sorgulama ekranı 2022!

'AĞIR ENGELLİ' RAPORU

Yaklaşık 535 bin kişi bu destekten faydalanıyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.