Bugün Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? 15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi: e-Devlet ödeme sorgulama ekranı 2022!

Evde bakım maaşı yatan iller günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen bir maaştır. Bakım paralarının ödemeleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2022 eylül evde bakım parası yattı mı? İşte merak edilenler!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 EYLÜL 2022 GÜNCEL LİSTE BELLİ Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.
Evde bakım parası yatan iller sorgulama
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.