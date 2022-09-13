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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 08:50
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    • 13.09.2022 08:50
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    Son dakika mevduat faizleri depremi! Bankalar güncelleme yaptı! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    Genel olarak bankacılık sisteminde şayet paranız belirli bir vakit faiz sisteminde bulunursa kar elde edersiniz. Özellikle de kısa vadeli kazanç sağlamak amacıyla sık sık tercih edilen bir yöntemdir. Genel olarak 50 bin TL ile faiz yatırımı gerçekleştirmek isteyen bir vatandaşın kar hali merak edilir.

    takvim.com.tr
    50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    Geleceğe yönelik olarak günümüzde sık sık değişik yatırım tipleri sık sık olarak tercih edilir. Günümüzde sık sık tercih edilen yatırım türlerinden birisi de faiz sistemi ile kazanç sağlamak oluyor. Özellikle de günümüzde kısa vadeli kazanç sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir. Genel olarak 50 bin TL ile faiz yatırımı yapmak isteyen bir kişinin kar durumu merak edilir. Çünkü günümüzde 50 bin TL civarı ile faiz sisteminde kar edilmeye başlanır.

    Özellikle de günümüzde kısa vadeli kazanç sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir. Genel olarak 50 bin TL ile faiz yatırımı yapmak isteyen bir kişinin kar durumu merak edilir. Çünkü günümüzde 50 bin TL civarı ile faiz sisteminde kar edilmeye başlanır.

    Mevduat Faizleri Nasıl Tercih Edilir?

    Günümüzde mevduat faizleri; bankacılık sistemi ile kar elde edilmesini gerçekleştiren bir yöntemdir. Genel olarak da sık sık tercih edilir. Özelliklede yeni birikim yapmaya başlamış vatandaşlar doğrultusundan mevduat faiz sistemi kısa vadeli olarak tercih edilir. 50 bin TL ve üstü amacıyla mevduat sistemi ile kazanç sağlamak kolaydır.

        Günümüzde En Yüksek Mevduat Faizi Ne Kadardır?

        Bankaların faiz oranlarını kendileri oluşturur. 32 günlük mevduat sistemi bankalar amacıyla kısa vadeli oluyor. Günümüzde kısa vadeli en çok faiz sistemini uygulayan bankalar;

        Anadolubank

        Renkli Hesap

        Faiz: %20,00

        Net Kazanç: 832,88 TL

        Alternatif Bank

        VOV Hesap

        Faiz: %23,00

        Net Kazanç: 957,81 TL

        Fibabanka

        Kiraz Hesap
        Faiz: %20,00
        Net Kazanç: 832,88 TL

        Garanti BBVA

        E-Vadeli Hesap
        Faiz: %18,00
        Net Kazanç: 749,59 TL

        Enpara.com

        Vadeli Hesap
        Faiz: %14,50
        Net Kazanç: 603,84 TL
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        Haberler Ekonomi Son dakika mevduat faizleri depremi! Bankalar güncelleme yaptı! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
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