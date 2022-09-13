Son dakika mevduat faizleri depremi! Bankalar güncelleme yaptı! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

Geleceğe yönelik olarak günümüzde sık sık değişik yatırım tipleri sık sık olarak tercih edilir. Günümüzde sık sık tercih edilen yatırım türlerinden birisi de faiz sistemi ile kazanç sağlamak oluyor. Özellikle de günümüzde kısa vadeli kazanç sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir. Genel olarak 50 bin TL ile faiz yatırımı yapmak isteyen bir kişinin kar durumu merak edilir. Çünkü günümüzde 50 bin TL civarı ile faiz sisteminde kar edilmeye başlanır.