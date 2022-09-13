Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 azaldı, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 geriledi. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,4 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:







TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları da şöyle: