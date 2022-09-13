Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 azaldı, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 düştü, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 6,8 azaldığı, imalat sanayi sektöründe yüzde 4,1 arttığı görüldü.