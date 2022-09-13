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    • Ekonomi
    • 13.09.2022 13:52
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    • 13.09.2022 13:52
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    Meyve sebzede kış bereketi: Fiyatlar düşecek

    İstanbul'da meyve sebze halinde ürünlerde yaşanan bolluk fiyatlara da yansıyor. Bu yıl vatandaşın meyve sebzeye doyacağını söyleyen hal esnafı, fiyatlarda da şimdiye göre bir azalma yaşanacağını belirtti.

    Halde kış bereketi fiyatlara yansıyacak

    Tezgahlardaki yazlık meyveler yerini yavaş yavaş kışlık ürünlere bırakmaya başladı. Kış meyve ve sebzeleri İstanbul'a gelmeye başladı.

    FİYATLARDA AZALMA YAŞANACAK
    Yenibosna'da bulunan sebze ve meyve halindeki ürün bolluğu yaşanıyor. Hal esnafı, iki hafta sonra ürünlerin hem çeşitlilik hem de miktar bazında artacağını söyledi.

    Bu kış vatandaşların sebze ve meyveye doyacağını belirten esnaflar, fiyatlarda da şimdiye göre bir azalma yaşanacağına dikkat çekti.

    BOLLUK ARTARAK DEVAM EDECEK
    Türkiye'nin çoğu ilinden kış meyvelerin gelmeye başladığını belirten hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, "Bundan sonrada yavaş yavaş daha çoğalacak. Şu anda mandalina, elma, armut, kivi, erik çoğu meyve var. 15 gün sonra bolluk artacak ve hepsinin tadı daha güzel olacaktır. Kışlık meyve fiyatların normal. Elma 8-10 TL, kivi 25,30 TL, mandalina 10-12 TL'den satılıyor. Vatandaşlar ilk olarak elma ve mandalinaya talep gösteriyor. İlk meyveler değil de biraz daha zaman geçtikten yenilen meyveler daha iyi oluyor" şeklinde konuştu.

        SEBZE VE MEYVEYE DOYACAKLAR
        Kış sebzelerinde de bolluğun olduğunu vurgulayan Dağıstanlı, "Şu anda bir çok ürün gelmeye başladı. Ispanak, beyaz lahana, karnabahar, havuç, pırasa bu sebzelerin hepsi var. Bu kış vatandaşlar sebze ve meyveye doyacak. Fakat fiyatlarda böyle gider ise daha güzel olacaktır. Kışlık sebzelerin fiyatları biraz yüksek onlar da ilerleyen zamanlarda düşecektir" diye konuştu.

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