SEBZE VE MEYVEYE DOYACAKLAR

Kış sebzelerinde de bolluğun olduğunu vurgulayan Dağıstanlı, "Şu anda bir çok ürün gelmeye başladı. Ispanak, beyaz lahana, karnabahar, havuç, pırasa bu sebzelerin hepsi var. Bu kış vatandaşlar sebze ve meyveye doyacak. Fakat fiyatlarda böyle gider ise daha güzel olacaktır. Kışlık sebzelerin fiyatları biraz yüksek onlar da ilerleyen zamanlarda düşecektir" diye konuştu.

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