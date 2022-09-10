THY "dünyanın en büyük network taşıyıcısı" oldu

Türk Hava Yolları (THY), temmuz ve ağustos aylarında yolcu sayısında tarihi rekorlar kırarak, küresel ölçekte daralan sektörde koltuk kapasitesini yüzde 14 artırdı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde gökyüzünde rakiplerinden pozitif ayrışan THY, zorlu dönemin ardından yükselişini rekorlarla sürdürdü.
Aylık yolcu trafik sonuçlarına göre şirket 2022 yılı temmuz ve ağustos aylarının her birinde 7,8 milyon yolcu taşıyarak aylık bazda yolcu sayısıyla salgın öncesi rekorunu geride bıraktı.
Küresel havayolu şirketlerinin 2019 yılı rakamlarını yakalama çabası içinde olduğu bir dönemde THY'nin bu başarısı uluslararası ölçekte de ses getirdi. THY, uluslararası seferlerde arz ettiği koltuk sayısıyla "dünyanın en büyük network taşıyıcısı" oldu.