THY "dünyanın en büyük network taşıyıcısı" oldu

THY'nin yakaladığı başarılardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Kriz döneminde performansıyla örnek gösterilen havayolu olarak kriz sonrasında da başarıya uçtuğumuz için mutluyuz. Hedefimiz kısa sürede 2019 yılı performansının ötesine geçmekti ki bunu 65 bin kişilik çalışan gücümüz ile başardık. Havacılık sektörü küresel ölçekte ağustos ayında AKK (arz edilen koltuk/kilometre) bakımından 2019 yılına göre yüzde 19 geride kalırken, ortaklığımız AKK değeri 2019 yılının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. Ağustos itibarıyla uluslararası seferlerde arz edilen koltuk sayısı bakımından dünyanın en büyük network taşıyıcı havayolu konumuna ulaştık. Ailemizin her bir üyesinin bu başarıda katkısı var."