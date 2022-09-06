Memura rekor promosyon! Protokoller yenileniyor tutarlar 41 bin 500 liraya kadar çıkıyor! Kim ne kadar alacak?





İŞTE İADE HESABI

2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; kamu kurumlarındaki banka promosyonu 3 kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor. Promosyon sözleşmeleri iptal edilirse, tazminat maddesinin devreye sokulması gerekiyor. Bu maddeye göre, ilk yıl sözleşme fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade ediliyor. Örneğin; 2019'da 5 yıllık süre için personel başına 3 bin lira alan bir kurum, sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokarsa, her personel için bin 500 lira iade edilecek. Yeni sözleşme örneğin 30 bin liradan imzalanacak.