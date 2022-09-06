Memura rekor promosyon! Protokoller yenileniyor tutarlar 41 bin 500 liraya kadar çıkıyor! Kim ne kadar alacak?

Kamu çalışanlarına promosyonda rekor üstüne rekorlar geliyor. Promosyon tutarı kamuda birbiri ardına atılan imzalarla 41 bin 500 liraya kadar çıkarken, bu durum sözleşmesi devam eden kurumları da harekete geçirdi. Daha önce protokol imzalayan kamu kurumlarında promosyonların yenilenmesi gündeme geldi. Kimi kurumlar promosyon sözleşmesini feshetti. Kimileri de feshetmek için komisyon kurdu.
KİMLER İPTAL ETTİ?
Kamu kurumları bankalarla sözleşmeleri gözden geçirmek, fesih durumunda ne kadar iade yapılacağını görmek için 3 kişilik komisyonlar oluşturuyor. Edinilen bilgiye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Malatya İnönü Üniversitesi promosyon sözleşmesini fesheden kurumlar arasında yer aldı, yeni teklif almak için bankalarla görüşmelere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bitimine 10 ay kalan promosyon sözleşmesini memurlar lehine feshetmek için komisyon kurdu. Promosyonda güncellemelerle birlikte yeni rekorların gelmesi bekleniyor.
İŞTE İADE HESABI
2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; kamu kurumlarındaki banka promosyonu 3 kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor. Promosyon sözleşmeleri iptal edilirse, tazminat maddesinin devreye sokulması gerekiyor. Bu maddeye göre, ilk yıl sözleşme fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade ediliyor. Örneğin; 2019'da 5 yıllık süre için personel başına 3 bin lira alan bir kurum, sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokarsa, her personel için bin 500 lira iade edilecek. Yeni sözleşme örneğin 30 bin liradan imzalanacak.