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    • Ekonomi
    • 05.09.2022 08:51
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    • 05.09.2022 08:51
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    5 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? Eylül evde bakım parası ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller 5 Eylül gününde bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar evde bakım maaşlarını sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. İşte, 5 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    takvim.com.tr
    5 Eylül evde bakım maaşı yatan iller!

    Evde bakım maaşı yatan iller 5 Eylül! Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası yattı mı? Eylül ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. İşte,5 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi…

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

    Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

        Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödenmesi bekleniyor.

        Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

        Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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        Haberler Ekonomi 5 Eylül evde bakım maaşı yatan iller: Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? Eylül evde bakım parası ne zaman yatacak?
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