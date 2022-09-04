Eğitim harcamasına 40 milyar TL

Okulların açılmasına bir hafta kala eğitim alışverişi de canlandı. Vatandaş yüksek fiyatlardan şikayet ederken 40 milyar liralık bir ekonomi oluşması bekleniyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken; üniversite ile birlikte 26 milyon öğrencinin okulların açılmasını beklediğini, bu yıl eğitimi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren alışverişten 40 milyar lira civarında ciro tahmin edildiğini belirtti.
Palandöken şunları kaydetti:
"Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu esnafımız, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi eğitim sektörüne hizmet veren esnafımız büyük bir hareketlilik bekliyor. Çünkü bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecekiçecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 40 milyar TL harcama yapılıyor."
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken; üniversite ile birlikte 26 milyon öğrencinin okulların açılmasını beklediğini, bu yıl eğitimi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren alışverişten 40 milyar lira civarında ciro tahmin edildiğini belirtti.
Palandöken şunları kaydetti:
"Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu esnafımız, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi eğitim sektörüne hizmet veren esnafımız büyük bir hareketlilik bekliyor. Çünkü bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecekiçecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 40 milyar TL harcama yapılıyor."