Avukata 1 saat danışma 1.200 TL

Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanan avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete 'de yayımlandı. Avukatlar için büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için bin 200, takip eden her saat için 700 lira, izleyen her saat için bin 300 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 500, her türlü dilekçe, ihtarname, ihbarname ve protesto düzenlenmesinde bin 900, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 2 bin 300, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi , vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 10 bin lira