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    Özel okullarda fiyat oyununa dikkat! Ek ücretler velileri isyan ettirdi

    Özel okul fiyatlarında artış yüzde 36 ile sınırlandırıldı. Ancak okullar bununla yetinmedi. Veliye kitap, kıyafet ve yemek üzerinden yeni faturalar çıkarttı.

    Kitabına uygun zam

    Yeni eğitim yılının başlamasına az bir zaman kala velilerin telaşı başladı. Bir yandan kayıt ile uğraşan veliler özel okullardaki fiyatlar karşısında şoke oluyor.

    Geçtiğimiz yılki fiyatlar üzerinden yüzde 36'nın üzerinde zam yapamayacak olun okullar, para almanın yolunu ise kitap,yemek ve kıyafette buluyor.



    ERKEN KAYIT İŞE YARAMADI
    Çocukları erken kayıt ile 2022 yılında okula yazdırıp 2023 yılının ücretini ödemeye başlayan veliler yapılan indirimden yararlanmış olsa da kitap ve kıyafet ücretleriyle bir kez daha sarsıldı.

    Ayrıca bazı özel okulların erken kayıt yaptıran velilerden ek ü-cretk istediği de belirtiliyor.




    Piyasada birkaç yüz lira olan kıyafetler binlerce liraya satılırken 2 bin liraya bile mal olmayan kitap setleri 10 bin liradan veliye veriliyor. Bu fiyatlar üzerinden pazarlık yapmayan okullar velileri kitap ve kıyafet konusunda mecbur tutuyorlar.

    SERVİSE EK ÜCRET
    Kitap ve kıyafet üzerinden alınan fahiş ücretlere servis paraları da ekleniyor.

    UKOME'nin belirlediği zamlı fiyatların üzerine 'hostes, emniyet kemeri' gibi ek hizmetler ilave ederek yüksek miktarlar talep ediliyor. Veliler ayrıca yüksek yemek ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Kitap, yemek, servis ve kıyafet ücretleri birleştiğinde eğitim ücretini geçiyor.



        YILLIK MALİYET 150 BİN LİRAYA ÇIKIYOR150
        Eğitim         parasının üzerine getirilen yemek, kıyafet, kitap ve servis gibi ek ücretler ile velinin yıllık masrafları 150 bin liraya kadar çıkıyor. Uzmanlar bu tür fahiş ücretlerin ve veliyi kıyafet ve kitap konusunda mecbur tutmanın hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Veliler ise Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek, "Eğitim ücretlerine getirilen zam sınırları diğer masraflara da getirilmeli. Dışarıda 100 lira olan tişörtü 500 liraya satan okullar denetlenmeli" dediler.



        HAKKINIZI ARAYIN
        UZMANLAR usulsüzlük yapan okulların ve fahiş fiyatların mutlaka şikayet edilmesini sityor. Veliler yüksek ücretler konusunda tüketici hakem heyetlerine e-devlet üzerinden başvurabiliyor. Bunun dışında yüksek servis ücretleri için UKOME'ye, ve Milli Eğitim müdürlüklerine şikayet mümkün. Ayrıca CİMER aracılığı ile de şikayetler ulaştırılabiliyor.

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        Haberler Ekonomi Özel okullarda fiyat oyununa dikkat! Ek ücretler velileri isyan ettirdi
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