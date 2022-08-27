Özel okullarda fiyat oyununa dikkat! Ek ücretler velileri isyan ettirdi







Piyasada birkaç yüz lira olan kıyafetler binlerce liraya satılırken 2 bin liraya bile mal olmayan kitap setleri 10 bin liradan veliye veriliyor. Bu fiyatlar üzerinden pazarlık yapmayan okullar velileri kitap ve kıyafet konusunda mecbur tutuyorlar.



SERVİSE EK ÜCRET

Kitap ve kıyafet üzerinden alınan fahiş ücretlere servis paraları da ekleniyor.



UKOME'nin belirlediği zamlı fiyatların üzerine 'hostes, emniyet kemeri' gibi ek hizmetler ilave ederek yüksek miktarlar talep ediliyor. Veliler ayrıca yüksek yemek ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Kitap, yemek, servis ve kıyafet ücretleri birleştiğinde eğitim ücretini geçiyor.