Özel okullarda fiyat oyununa dikkat! Ek ücretler velileri isyan ettirdi

Yeni eğitim yılının başlamasına az bir zaman kala velilerin telaşı başladı. Bir yandan kayıt ile uğraşan veliler özel okullardaki fiyatlar karşısında şoke oluyor.
Geçtiğimiz yılki fiyatlar üzerinden yüzde 36'nın üzerinde zam yapamayacak olun okullar, para almanın yolunu ise kitap,yemek ve kıyafette buluyor.
ERKEN KAYIT İŞE YARAMADI
Çocukları erken kayıt ile 2022 yılında okula yazdırıp 2023 yılının ücretini ödemeye başlayan veliler yapılan indirimden yararlanmış olsa da kitap ve kıyafet ücretleriyle bir kez daha sarsıldı.
Ayrıca bazı özel okulların erken kayıt yaptıran velilerden ek ü-cretk istediği de belirtiliyor.
Piyasada birkaç yüz lira olan kıyafetler binlerce liraya satılırken 2 bin liraya bile mal olmayan kitap setleri 10 bin liradan veliye veriliyor. Bu fiyatlar üzerinden pazarlık yapmayan okullar velileri kitap ve kıyafet konusunda mecbur tutuyorlar.
SERVİSE EK ÜCRET
Kitap ve kıyafet üzerinden alınan fahiş ücretlere servis paraları da ekleniyor.
UKOME'nin belirlediği zamlı fiyatların üzerine 'hostes, emniyet kemeri' gibi ek hizmetler ilave ederek yüksek miktarlar talep ediliyor. Veliler ayrıca yüksek yemek ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Kitap, yemek, servis ve kıyafet ücretleri birleştiğinde eğitim ücretini geçiyor.