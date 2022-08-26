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    • Ekonomi
    • 26.08.2022 22:13
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    • 26.08.2022 22:15
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    Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antartika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 26 Ağustos Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antartika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antartika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antartika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir?

    A) Soğuk

    B) Buz

    C) Yıldız

    D) Ayı

    Cevap: D

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    Haberler Ekonomi Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antartika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir?
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