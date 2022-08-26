ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antartika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir?

A) Soğuk

B) Buz

C) Yıldız

D) Ayı

Cevap: D