Özel ders veren öğretmenlerin fiyatları dudak uçuklattı

Son yıllarda özel okullar ve özel üniversitelerin fahiş fiyatlar ile öğrenci kabul etmesinin artından şimdi de özel ders sektörü açıldı. Çocuklarının sınavlara daha iyi hazırlanmasını, ya da eksiklerinin tamamlamasını isteyen veliler evlerinde özel ders aldırıyor. Ağırlıklı olarak öğretmenlerin ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı sektörde ilk dönemlerde makul olan fiyatlar şimdi çıldırmış durumda. Talebin fazla olduğunu gören kimi fırsatçı öğretmenler ders saat ücretini 750 liraya ve bin liraya kadar çıkartmış durumda. Haftada iki saat ders alan bir öğrenci için aylık ücret 8 bin liraya çıkarken ders saati haftada 4 saate çıktığında rakam da 16 bin lirayı buluyor.



VERGİSİZ KAZANÇ

İnternet sitelerinde verdikleri ilanlarla öğrenci peşine düşen bu öğretmenlerin aldıkları ücretleri tamamen kayıtsız olduğu için vergi de ödemiyorlar. Fahiş ücretlere tepki gösteren vatandaşlar, "Bazıları özel okullarda bazıları devlet okullarında çalışıyor. Aydıkları maaşın üç dört katı özel dersten kazanıyorlar. İndirim istediğimizde de karşı çıkıyorlar. Bunun bir makul ücretinin olması gerekmez mi?" dediler.



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Uzmanlar vergisiz kazanç için bu tür fahiş ücret isteyen öğretmenler için Hazine Maliye Bakanlığı'nın ALO 189 hattının aranabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu öğretmenler çalıştıkları okullardan habersiz bu işleri yaptıkları için okul yönetimlerine de bilgi verilmesi öneriliyor.

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