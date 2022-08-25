İnternetten alışverişlerde yeni dönem! Para iadelerinde süre değişti

"CEP TELEFONU SATIŞLARINDA CAYMA HAKKI KALDIRILDI"

Bir diğer önemli değişikliğin de elektronik cihazlarla ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarların satışında cayma hakkının kullanılması yasaklandı. Yani tüketiciler alışveriş sitelerinde satın aldıkları bu ürünleri sebepsiz şekilde iade edemeyecekler. Yapılan değişiklikle tüketiciler, kendilerine ön bilgi verilmiş olması kaydıyla, iade gönderim masrafından sorumlu tutuluyor, bu düzenlemeyle ürünlerin iade oranlarında azalma olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu değişikliklerin 1 Ekim 2022'de yürürlüğe gireceğinin altını çizen Doç. Dr. Yeniocak, ancak bankalar için getirilen cayma hâlinde paranın kredi kartına tek seferde iade edilmesi kuralının 1 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği bilgisini verdi.