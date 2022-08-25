İnternetten alışverişlerde yeni dönem! Para iadelerinde süre değişti

Resmî Gazetede 23 Ağustos'ta yayımlanan mesafeli sözleşmelerde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, internet alışveriş platformlarına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Umut Yeniocak, alışveriş sitelerinin tahsil ettikleri paraların tüketiciye iadesinden sorumlu tutulabileceğini açıkladı.
Yapılan değişiklikler arasında göze çarpan en önemli hususun, internet alışveriş sitelerinin tüketiciye karşı sorumluluklarının önemli ölçüde artırılmış olması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yeniocak, alışveriş sitelerinin bugüne kadar birçok vakada tüketiciye karşı satıcının sorumlu olduğu, kendilerinin satıcı değil sadece satıcıyla tüketici arasında aracı oldukları savunmasını yaptıklarını hatırlattı. Doç. Dr. Yeniocak, ancak yapılan değişikliklerle, uygulamada tüketicileri mağdur eden bazı konularda, satıcıyla birlikte alışveriş sitelerinin de tüketiciye karşı sorumlu olacağı yönünde kurallar getirildiğine dikkat çekti.
Yapılan değişiklikleri özetleyen Doç. Dr. Yeniocak, alışveriş sitelerinin de artık cayma hakkı ve diğer konularla ilgili tüketiciye ön bilgi verilmesinden satıcıyla birlikte sorumlu olduğunu anlattı. Doç. Dr. Yeniocak, "Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicinin, 14 gün içinde satıcıya bildirimde bulunması gerekiyordu. Şimdi, cayma bildirimi alışveriş sitelerine de yapılabilecek" dedi.