Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde rekor rüzgarı! 3.020,20 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı





PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 0,19 puan artışla 3.020,20'den tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 7,85 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 3.027,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.999,46, en yüksek 3.051,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 3.020,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,68 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, mali endeksi yüzde 0,37, ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 azaldı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,17 puan ve yüzde 0,31 düşüşle 3.279,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.