Merkez Bankası tahmini güncelledi! Yıl sonu dolar/TL ve enflasyon ne kadar olacak?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,65 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,92'den 22,03'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 37,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 39,3 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 25,4 milyar dolar oldu.