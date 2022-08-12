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    Girişimci gençler yatırımcılarla buluşuyor

    Oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinemayla ilgili gençlerin kendilerini geliştirebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaz kampını hayata geçiriyor.

    Girişimci gençler yatırımcılarla buluşuyor

    Bakan Mustafa Varank, kendi girişimini kurmak isteyen gençleri etkinliğe davet etti. Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi Gebze yerleşkesinde 1-11 Eylül'de yapılacak. Oyun tasarımcıları, yazılımcılar, dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler ve ekosistemin birçok bileşeninde girişimi olan gençler, küresel iş birliği anlayışı ile fiziki ve çevrim içi olarak bir araya gelerek 10 günlük kamp boyunca projelerini tasarlayacak. Projelerini uluslararası jüriye sunarak yatırımcılarla buluşma imkanı yakalayacak. Başvurular www.digiage.com. tr adresinden yapılacak.

    ÇAĞRI YAPTI
    BAKAN     Varank, gençlere, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi'nin yaz kampına başvurmaları için çağrıda bulundu: "Oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgiliyseniz, kendimi nasıl geliştiririm, girişimimi nasıl kurarım diye merak ediyorsanız, ücretsiz kampımız tam size göre."

    Burcu ŞEN

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