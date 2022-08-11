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    • Ekonomi
    • 11.08.2022 09:26
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    • 11.08.2022 09:26
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    Sıfır araba alım satım şartları neler? Bakan açıkladı! 6 ay 6 bin km kuralı nedir? Fırsatçılara yeni düzenleme!

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı. Sıfır araç alım satım şartları neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bakan açıkladı! 6 ay 6 bin km kuralı! Sıfır araba alım satım şartları neler?

    Otomotiv sektöründe fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" açıklamasında bulundu. Peki, sıfır araç alma şartları neler? Sıfır araç satma şartları neler? Sıfır araçta 6 bin km kuralı nedir? İşte merak edilenler...

    SFIR ARAÇ ALIM SATIM ŞARTLARI NELER?

    Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

    6 AY 6 BİN KM KURALI NEDİR?

    'TAHMİNİMİZE GÖRE KANUNLAŞACAK'

    Milliyet.com.tr'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Burada galerilerin böyle bir statüsü yok. Biz sıfır araçları bayilerden satın alamıyoruz. Bayilere gittiğimizde sıfır araç satışı ikinci el satıcılarına yapılmıyor. Bu araç kiralama filoları üzerinden değerlendirilen bir şeydir. Filolarda zaten 5 bin km şartı uygulanan bir kuraldı. 6 ay satılamaz kuralı zaten uygulanan bir kuraldı. Bizim tahminimize göre bu kanunlaşacak gibi gözüküyor. Kanunlaştığında 2. el otomobil satıcılarına herhangi bir şekilde etkisinin olacağını düşünmüyoruz.

        FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

        Bizim bir tane veya iki tane almış, daha sonra arabasını satmış kişilerle bir problemimiz yok. Burada bu işi meslek haline getiren kişilerin piyasayı speküle etmesidir. Fiyatların sürekli yükselmesini sağlayan bu kayıt dışı konusudur.

        İkinci el araç satıcıları olarak biz sıfır araçları satın alamıyoruz. Bunun piyasayı regüle etme konusunda bir faydası olmaz bu filo şirketlerine uygulanan bir kuraldı. Önemli olan binicilerin bunu uygulamasıdır. Binici arabayı alıp da binmek için almıyor. Araç bir yatırım aracı haline geldi insanlar da bunun bu süreçte 1 sene 1.5 seneden beri ciddi şekilde kullanıyorlar. Esasında problem bu. Biz hep bunu dile getiriyoruz."

        'ARAÇ SATICILARI OLARAK BİZ DE BUNU İSTİYORUZ'

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç: "Hiçbir bayi galericiye sıfır araç satmaz. Bayiler kiralama şirketlerine satar, otomotiv unvanı olmayan firmalara satar onlara fatura keser. Şimdi bizim sürekli söylediğimiz kayıt dışı dediğimiz bu insanlardır aslında.

        Bunların içinde mobilyacılar var, berberi var, kasabı var, manavı var. Hiçbir oto galericisi bir bayiye gittiğinde sıfır araba alamaz, yasaktır. İkincisi tabi bizde bunu istiyoruz. Motorlu araç satıcıları olarak biz de bunu istiyoruz. Çünkü piyasada manipülasyon yapanlar bu insanlardır. Fiyatların yükselmesine sebep olanlar bunlardır.

        Diğer taraftan zaten bu yasa vardı. Kiralama şirketlerine uygulanıyordu. Kiralama şirketleri araçlarını bayilerden iskontolarla alır. İndirimli aldıkları arabaları tekrar piyasada satıyorlardı. Bunun önüne geçmek için böyle bir yasa çıktı. Yani 6 ay 5 bin km'ye kadar aracı saklayacaksınız diye bir yasa çıktı.

        'TÜKETİCİLER İÇİN DE ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORLAR'

        Şimdi bu yasanın aynısını tüketiciler için de çıkartmayı düşünüyorlar. Bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü aradaki al satçı insanlar, devlete vergi ödemeyenler, ikinci meslek olarak yapanlar ortadan kalkacaktır."
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        Haberler Ekonomi Sıfır araba alım satım şartları neler? Bakan açıkladı! 6 ay 6 bin km kuralı nedir? Fırsatçılara yeni düzenleme!
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