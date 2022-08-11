Sıfır araba alım satım şartları neler? Bakan açıkladı! 6 ay 6 bin km kuralı nedir? Fırsatçılara yeni düzenleme!

Otomotiv sektöründe fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" açıklamasında bulundu. Peki, sıfır araç alma şartları neler? Sıfır araç satma şartları neler? Sıfır araçta 6 bin km kuralı nedir? İşte merak edilenler...
SFIR ARAÇ ALIM SATIM ŞARTLARI NELER?
Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.
6 AY 6 BİN KM KURALI NEDİR?
'TAHMİNİMİZE GÖRE KANUNLAŞACAK'
Milliyet.com.tr'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Burada galerilerin böyle bir statüsü yok. Biz sıfır araçları bayilerden satın alamıyoruz. Bayilere gittiğimizde sıfır araç satışı ikinci el satıcılarına yapılmıyor. Bu araç kiralama filoları üzerinden değerlendirilen bir şeydir. Filolarda zaten 5 bin km şartı uygulanan bir kuraldı. 6 ay satılamaz kuralı zaten uygulanan bir kuraldı. Bizim tahminimize göre bu kanunlaşacak gibi gözüküyor. Kanunlaştığında 2. el otomobil satıcılarına herhangi bir şekilde etkisinin olacağını düşünmüyoruz.