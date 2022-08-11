Sıfır araba alım satım şartları neler? Bakan açıkladı! 6 ay 6 bin km kuralı nedir? Fırsatçılara yeni düzenleme!

'ARAÇ SATICILARI OLARAK BİZ DE BUNU İSTİYORUZ'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç: "Hiçbir bayi galericiye sıfır araç satmaz. Bayiler kiralama şirketlerine satar, otomotiv unvanı olmayan firmalara satar onlara fatura keser. Şimdi bizim sürekli söylediğimiz kayıt dışı dediğimiz bu insanlardır aslında.

Bunların içinde mobilyacılar var, berberi var, kasabı var, manavı var. Hiçbir oto galericisi bir bayiye gittiğinde sıfır araba alamaz, yasaktır. İkincisi tabi bizde bunu istiyoruz. Motorlu araç satıcıları olarak biz de bunu istiyoruz. Çünkü piyasada manipülasyon yapanlar bu insanlardır. Fiyatların yükselmesine sebep olanlar bunlardır.

Diğer taraftan zaten bu yasa vardı. Kiralama şirketlerine uygulanıyordu. Kiralama şirketleri araçlarını bayilerden iskontolarla alır. İndirimli aldıkları arabaları tekrar piyasada satıyorlardı. Bunun önüne geçmek için böyle bir yasa çıktı. Yani 6 ay 5 bin km'ye kadar aracı saklayacaksınız diye bir yasa çıktı.

'TÜKETİCİLER İÇİN DE ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORLAR'

Şimdi bu yasanın aynısını tüketiciler için de çıkartmayı düşünüyorlar. Bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü aradaki al satçı insanlar, devlete vergi ödemeyenler, ikinci meslek olarak yapanlar ortadan kalkacaktır."