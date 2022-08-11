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    • Ekonomi
    • 11.08.2022 09:24
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    • 11.08.2022 09:24
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    Dolar bugün kaç TL oldu? Dolar artacak mı, düşecek mi? İşte 11 Ağustos CANLI dolar kuru!

    Dolar fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Dalgalı olan grafikler sebebiyle yatırımcılar sık sık cabnlı dolar kurunu takip ediyor. İşte güncel dolar kuru ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Dolar alanlar yaşadı! Dolar bugün kaç TL oldu?

    Dolar fiyatları sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Arama motorlarına yönelen yatırımcılar dolar bugün ne kadar sorusuna cevap aradı. Peki, dolar bugün ne kadar? Canlı dolar kuru nedir? Dolar artacak mı? İşte merak edilenler...

    11 AĞUSTOS DOLAR KURU

    DOLAR ARTACAK MI?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Piyasaların genel beklentisi yüzde 10,4 civarında yani çift haneli rakamlarda" diyen Memiş, beklenenden az bir enflasyon rakamı çıkması durumunda Eylül'de Fed'in faiz kararını etkileyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu durumda 50 baz puanlık faiz artırımı tekrar gündeme gelecek. Piyasaları manipüle ederlerse, şayet yüzde 75 baz puanlık bir faiz artışı yaparlarsa piyasalar bunu sonraki döneme yönelik sorun olarak algılayacaktır. Bu durum küresel borsaları olumsuz etkileyecek. Kişisel beklentim yatay bir seyir. Enflasyon karşısında alım hızını artıracağına dair beklentim yok." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Dolar bugün kaç TL oldu? Dolar artacak mı, düşecek mi? İşte 11 Ağustos CANLI dolar kuru!
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