Ziraat Bankası bu evleri 260 bin TL'ye, 450 bin TL'ye satıyor! Düşük faizli konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı!

Yeni listeye göre 260 bin TL ile 450 bin TL'ye evler satışa çıkarıldı. Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan Ziraat Bankası müşterilerin evler için teklif verebileceklerini belirtmiştir. Hem de bu evler amacıyla düşük faizli olan konut kredilerinden müşterilerinin yararlanabileceğini duyurmuştur. Müşterilerin kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerine gitmeleri ve müşteri temsilcilerine icralık evler amacıyla teklif vermek istediklerini söylemeleri yeterlidir.