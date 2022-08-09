Kira kavgasını bitirecek haber! Uzmanlardan altın tavsiyeleri! Kimler dava açabilir? Süresi ve maliyeti ne kadar?





NE KADAR SÜRÜYOR?

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ise kira tespit davalarının 5 yıl dolduktan sonra açılabildiğini belirterek, "Hatta bu durumda bölge rayicine bakılsa bile eski kiracı için hakkaniyete göre indirimler de söz konusu oluyor. Bu tür davalar kira bedeli çok düşük ise tercih edilmeli, öncelikle uzlaşmaya varılması ilk tavsiyemiz" dedi. Avukat Kübra Mengüç de davaların yerel mahkemede ortalama 2 yıl sürdüğünü kaydetti.