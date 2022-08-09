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    • Ekonomi
    • 09.08.2022 10:55
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    • 09.08.2022 10:58
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    AnadoluJet'ten ucuza bilet kampanyası: 299 liradan başlıyor

    AnadoluJet, 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasından tüm iç hat uçuşlarında 229 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa çıkardı. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

    AnadoluJet’ten ucuza bilet kampanyası

    Türk Hava Yolları'nın prestijli markası AnadoluJet, avantajlı bilet kampanyasını duyurdu.

    299 LİRADAN BAŞLIYOR
    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

    Vatandaşlar kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

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